Известный в полупроводниковой отрасли «фотограф-натуралист» Fritzchens Fritz на своей странице в Twitter выложил снимок графического процессора AMD Navi 10, сделанный при помощи инфракрасной камеры с высоким разрешением. Если быть точнее, исходные снимки хорошего качества можно найти на странице энтузиаста в Flickr.

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Источник изображения: Twitter, Fritzchens Fritz

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Раскрасить монохромными изображениями унылый зимний пейзаж вряд ли удастся, но в будущем эти снимки пригодятся для сравнения Navi 10 с другими графическими процессорами с архитектурой RDNA. Автор утверждает, что использовал для съёмок видеокарту Radeon RX 5700 XT – это графическое решение, в составе которого 7-нм графический процессор дебютировал в июле прошлого года.