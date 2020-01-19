Специалисты Canalys отметили в пятницу, что рынок ПК в прошлом году впервые вырос за последние восемь лет. В статистику попали продажи ноутбуков, настольных ПК и рабочих станций, их совокупный объём реализации достиг 268 млн изделий. Консолидация рынка готовых ПК продолжилась, поскольку Lenovo, HP Inc. и Dell контролировали два трети этого сегмента.

реклама

Источник изображения: Canalys

реклама

Если в прошлом году объёмы реализации ПК выросли на 2,7%, то в этом году они окажутся ниже прошлогоднего уровня. Более того, как считают авторы прогноза, к росту рынок не вернётся до 2023 года, хотя и не указывает, какие факторы этому будут способствовать. В 2020 году на ключевых рынках типа США, Японии и Индии спрос будет вялым, неопределённости добавит ситуация вокруг сделки HP Inc. и Xerox. Устройства с поддержкой 5G и мобильные компьютеры со складным гибким дисплеем обретут популярность через два-три года, по мнению аналитиков Canalys.