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Рынок ПК вернётся к росту не ранее 2023 года

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Специалисты Canalys отметили в пятницу, что рынок ПК в прошлом году впервые вырос за последние восемь лет. В статистику попали продажи ноутбуков, настольных ПК и рабочих станций, их совокупный объём реализации достиг 268 млн изделий. Консолидация рынка готовых ПК продолжилась, поскольку Lenovo, HP Inc. и Dell контролировали два трети этого сегмента.

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Источник изображения: Canalys

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Если в прошлом году объёмы реализации ПК выросли на 2,7%, то в этом году они окажутся ниже прошлогоднего уровня. Более того, как считают авторы прогноза, к росту рынок не вернётся до 2023 года, хотя и не указывает, какие факторы этому будут способствовать. В 2020 году на ключевых рынках типа США, Японии и Индии спрос будет вялым, неопределённости добавит ситуация вокруг сделки HP Inc. и Xerox. Устройства с поддержкой 5G и мобильные компьютеры со складным гибким дисплеем обретут популярность через два-три года, по мнению аналитиков Canalys.

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Эмиль Валеев
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DOpFzit
07:25
там как раз запас производительности и тянет на 4к и 8к. вот только в природе пока дорогая связка видеокарт для такого запаса. нужно подождать рывка технологического в видеокарт. не всем по карману те...
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DOpFzit
07:23
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DOpFzit
07:21
вот только моральный выбор и жадность разная. не хотят вот почему делать уступки для 320 350 370
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
wwr222
07:18
А не надо Про4 брать под 3700.Топовые платы у них нормальные
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
DOpFzit
07:17
потому что производство бус было для них неподсильной технологией. сейчас тоже самое. первичку на запад а нам вторичку оттуда во много раз дороже на нашей же первичке!
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
Konstantin Gromov
07:16
всё верно, 6 и 8 ядерные процы набрали, можно до 23 года посидеть спокойно ))
Рынок ПК вернётся к росту не ранее 2023 года
wwr222
07:14
Это так,Тайчи хорошие платы.Но сам профиль радиаторов в корне неверен.Выше выложили фотки радиаторов.Может не так красиво,но эффективность будит выше
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
John Smith
07:11
Взял себе aorus b450. По цене еще смотрел Asrock promontory. Но так как гига имела встроенный вайфай, выбрал ее. Вот мой топ по красоте (цена 90-130$) MSI carbon ac 450, Gigabyte Aorus 450, Arock prom...
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
daniel17
07:11
чтоб не обидеть msi ))
Материнская плата ... для красоты - почему лучше продаются именно красивые материнские платы
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