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Лиза Су пояснила, как 8K-телевизоры помогут продать больше процессоров Ryzen Threadripper 3990X

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Возможно, если бы не внимание одного популярного сайта про видеокарты к содержанию очередного сюжета The Bring Up, мы бы не смогли второй раз за месяц узнать, что «AMD впервые подтвердила скорый выход флагманской видеокарты», но в своём интервью сотрудникам подразделения маркетинговой службы в Остине глава компании Лиза Су (Lisa Su) коснулась и других тем.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Отдельные комментарии были посвящены целесообразности выпуска процессора Ryzen Threadripper 3990X с 64 ядрами. Лиза Су пояснила, что он выпущен не только ради демонстрации технологических возможностей AMD. Количество ядер в семействе Ryzen Threadripper увеличивалось с каждым поколением – сперва 16, потом 32, теперь 64. Использовать потенциал Ryzen Threadripper 3990X, по мнению главы AMD, смогут создатели видеоконтента, поскольку начало распространения телевизоров с разрешением 8K поднимет требования к его качеству. Компилирование программного обеспечения – другая сфера применения, где процессор с 64 ядрами будет востребован.

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Александр Дубовик
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