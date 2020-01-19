MPOW – не самая известная компания на рынке беспроводных наушников, но несмотря на это, в её ассортименте есть несколько весьма любопытных решений. Сейчас подходящее время вспомнить об MPOW T5 и MPOW M21, поскольку эти беспроводные наушники предлагаются по скидке на AliExpress.MPOW T5 – решение True Wireless Stereo, исполненное в форм-факторе Samsung Galaxy Buds. Наушники комплектуются чипом Qualcomm QCC 3026, который был создан американской компанией специально для недорогих гарнитур подобного типа.Несмотря на то, что MPOW T5 стоят недорого, они располагают адаптером беспроводной связи Bluetooth 5, а также поддерживают кодеки apt-X и технологию шумоподавления Qualcomm cVc. Кроме того, модель за счёт встроенного чипа может работать с 24-битным звуком и 2-мегабитным потоком аудио. MPOW T5 позиционируются в качестве спортивных наушников. Их корпус имеет защиту от воды по стандарту IPx7. Гарнитура не боится брызг, дождя и пота. Кроме того, наушники можно погружать по воду на глубину не более 1 метра на 30 минут.Зарядный кейс ничем необычным не отличается. Он сделан из пластика, заряжается сам через порт micro-USB и имеет четыре светодиода, которые сигнализируют об уровне заряда АКБ – 1 светодиод на 25%. Ёмкость батареи в футляре составляет 280 мАч. Время автономной работы наушников в режиме разговоров и в режиме прослушивания музыки – 5 часов и 7 часов соответственно. С учётом кейса автономность увеличивается примерно до 30 часов.Наушники поддерживают работу со смартфонами на базе операционных систем Android и iOS. Стоимость MPOW T5 на AliExpress составляет $54,20. Однако, с 20 по 31 января 2020 года купить наушники можно будет по цене $46,34, а с купоном она падает до отметки $44,34.Вторая модель называется MPOW M21. Она исполнена в форм-факторе самых продаваемых в мире беспроводных наушников, Apple AirPods. Гарнитура предлагается покупателям исключительно в белом цвете и располагает сенсорными панелями, которые упрощают управление воспроизведением музыки, позволяют регулировать громкость, вызывать голосового ассистента и принимать/сбрасывать входящие звонки.На полном заряде наушники могут проработать в течение трёх часов. Кейс позволяет зарядить их ещё несколько раз, повысив автономность до 18 часов. MPOW M21 спрягаются со смартфонами на базе операционных систем iOS и Android по протоколу Bluetooth. Производителем заявлена поддержка устройств с адаптером Bluetooth 5.0. Наушники можно использовать как вместе, так и по отдельности.На AliExpress модель предлагается в обычный день по цене $30.35, но до 31 января 2020 года стоимость будет составлять $25,99. С купоном на покупке наушников можно сэкономить ещё $1.