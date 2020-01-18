Обратная связь с фанатами помогает AMD делать свои продукты лучше
Монтаж видеоролика о CES 2020 занял у «придворной» видеостудии AMD несколько дней, и соответствующий материал появился на корпоративном канале YouTube только вчера поздно вечером. Примечательно, что насыщенность мероприятия анонсами AMD не помешала авторам видеоролика выполнить давно озвученное обещание – предыдущий сюжет «сериала» The Bring Up должен был набрать пять тысяч «лайков», чтобы гостем в студии стала глава AMD Лиза Су (Lisa Su). Как признаются бессменные ведущие рубрики, добиться этого помогла публикация видео в Instagram.
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рекламаПоскольку дело происходило в начале января в Лас-Вегасе, далеко ходить за Лизой Су не пришлось – она как раз выступала на презентации на открытии CES 2020, а затем участвовала в пресс-конференции. Дать небольшое интервью корпоративной пресс-службы для неё тоже труда не составило. Среди тем, затронутых в ходе общения, было отношение Лизы к фанатскому сообществу. Ведущая Бриджит Грин (Bridget Green) заявила, что обширная армия поклонников есть не только у компании AMD, но и лично у Лизы Су.
Генеральный директор AMD в ответ на это добродушно рассмеялась, и заявила, что очень любит читать комментарии пользователей продукции на различных форумах. Критические отзывы и пожелания потребителей важны для AMD, поскольку они позволяют сделать продукцию марки лучше. Реформы в сфере драйверов последних лет – это прямой результат работы над критикой общественности, как пояснила глава AMD.
рекламаОдним из самых запоминающихся проявлений любви фанатов Лиза Су считает подарок в виде «супергеройской фигурки», которую она получила прошлым летом. Эта статуэтка, по словам Лизы, теперь стоит дома на её письменном столе, и «смотрит на оригинал», пока она работает с корреспонденцией в домашней обстановке.
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