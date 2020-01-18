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Обратная связь с фанатами помогает AMD делать свои продукты лучше

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Монтаж видеоролика о CES 2020 занял у «придворной» видеостудии AMD несколько дней, и соответствующий материал появился на корпоративном канале YouTube только вчера поздно вечером. Примечательно, что насыщенность мероприятия анонсами AMD не помешала авторам видеоролика выполнить давно озвученное обещание – предыдущий сюжет «сериала» The Bring Up должен был набрать пять тысяч «лайков», чтобы гостем в студии стала глава AMD Лиза Су (Lisa Su). Как признаются бессменные ведущие рубрики, добиться этого помогла публикация видео в Instagram.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Поскольку дело происходило в начале января в Лас-Вегасе, далеко ходить за Лизой Су не пришлось – она как раз выступала на презентации на открытии CES 2020, а затем участвовала в пресс-конференции. Дать небольшое интервью корпоративной пресс-службы для неё тоже труда не составило. Среди тем, затронутых в ходе общения, было отношение Лизы к фанатскому сообществу. Ведущая Бриджит Грин (Bridget Green) заявила, что обширная армия поклонников есть не только у компании AMD, но и лично у Лизы Су.

Генеральный директор AMD в ответ на это добродушно рассмеялась, и заявила, что очень любит читать комментарии пользователей продукции на различных форумах. Критические отзывы и пожелания потребителей важны для AMD, поскольку они позволяют сделать продукцию марки лучше. Реформы в сфере драйверов последних лет – это прямой результат работы над критикой общественности, как пояснила глава AMD.

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Одним из самых запоминающихся проявлений любви фанатов Лиза Су считает подарок в виде «супергеройской фигурки», которую она получила прошлым летом. Эта статуэтка, по словам Лизы, теперь стоит дома на её письменном столе, и «смотрит на оригинал», пока она работает с корреспонденцией в домашней обстановке.

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m2896
08:39
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Обратная связь с фанатами помогает AMD делать свои продукты лучше
Kamal Gadzhiakaev
08:38
судя по оценке процессора, в системе нвидиа проц слабее, что вероятно снизило итоговый бал у нвидиа. Надо все же дождаться больших тестов
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Эдуард Кузнецов
08:37
Он про то же. Но, то что от лучевой болезни нет тормозов ты лукавишь.
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Эдуард Кузнецов
08:36
Совсем толстый
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id_1
08:34
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08:34
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FELSHER
08:33
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Собираем компьютер за 25 990 рублей для игр и работы в AutoCAD
niksys
08:27
"Реформы в сфере драйверов последних лет – это прямой результат работы над критикой общественности, как пояснила глава AMD." Почему я эту ложь читаю голосом путина :D
Обратная связь с фанатами помогает AMD делать свои продукты лучше
DOpFzit
08:23
обратная связь надеюсь это не дыра в уязвимости. а то через эту самую обратную связь злоумышленники воспользуются. но если сама читает коменты тратит на это попачасы то еще ладно. а то бывает при испо...
Обратная связь с фанатами помогает AMD делать свои продукты лучше
Андрей Шадчин
08:21
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