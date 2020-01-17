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В этом году литография 7-нм семейства будет формировать более 30% выручки TSMC

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На квартальной отчётной конференции компания TSMC тщательно избегала прямого ответа на вопросы, связанные с напряжённой ситуацией вокруг заказов на 7-нм продукцию. Пресловутые «тайваньские газеты», которые глава TSMC упрекнул в публикации недостоверной информации, на этой неделе опубликовали новость о сохранении полугодовых сроков ожидания заказов на выпуск 7-нм продукции силами TSMC. Первоисточник не удержался от соблазна приплести Intel в статусе нового заказчика 7-нм продуктов TSMC.

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Источник изображения: TSMC

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Представители TSMC подобную провокацию комментировали сдержанно. Они лишь отмечали, что всегда приветствуют появление новых клиентов или увеличение объёмов заказов, а проблем со своевременным их выполнением помогает избежать заблаговременное расширение производственных мощностей. В прошлом году TSMC на подобные нужды потратила на четыре миллиарда долларов США больше, чем планировала.

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Источник изображения: TSMC

Первое поколение 7-нм технологии TSMC уже разменяло третий год своего присутствия на конвейере, и даже так называемый техпроцесс «7 нм+» вступил во второй год, хотя наличие на рынке профильных изделий могут почувствовать преимущественно покупатели свежих смартфонов. В текущем полугодии начнётся массовое производство 5-нм продукции, а к концу года TSMC освоит так называемый 6-нм техпроцесс, который предусматривает дополнительный слой с применением EUV-литографии по сравнению со вторым поколением 7-нм техпроцесса. Такая мера позволит повысить плотность размещения транзисторов на 15-20% при снижении энергопотребления, а для клиентов переход с 7-нм техпроцесса на 6-нм будет достаточно простым и быстрым.

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Этот самый 6-нм техпроцесс TSMC относит к литографии 7-нм семейства, по итогам года компания рассчитывает увеличить долю выручки от неё до тридцати с лишним процентов. Сейчас этот показатель достигает 27%, если рассматривать весь 2019 год, поэтому «подтянуть» нужно совсем чуть-чуть. Опять же, во втором полугодии начнётся экспансия 5-нм техпроцесса, который по итогам года должен приносить TSMC до 10% всей выручки, поэтому темпы роста выручки от техпроцессов 7-нм семейства несколько снизятся.

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Теги

аналитика финансы литографическое производство полупроводники tsmc
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