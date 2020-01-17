Последний рабочий день недели проходил в гнетущем игнорировании информационных поводов, связанных с AMD – даже о преодолении акциями этой компании рубежа в $50 за штуку никто не написал. Дежурный визит в служебный раздел сайта AMD позволил нам обнаружить там агитационные материалы, имеющие отношение к процессорам Ryzen Threadripper третьего поколения, которые на рынок вышли ещё в ноябре.

реклама

Источник изображения: AMD

реклама

Эталонный в системе координат стоматологов процессор Ryzen Threadripper 3970X с 32 ядрами был провозглашён самым мощным в сегменте настольных компьютеров. Сравнивался он с Intel Core i9-9980XE, но преимущественно в приложениях, имеющих отношение к видеомонтажу, рендерингу изображений и компилированию программного обеспечения. В играх, например, преимущество процессора AMD не превысило 4%. Напомним, что седьмого февраля AMD начнёт продажи 64-ядерного процессора Ryzen Threadripper 3990X за $3990. Тогда титул «самого мощного» перейдёт к нему.