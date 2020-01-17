Нехватка процессоров Intel будет ощущаться до конца года
Словно бы поверив весьма приблизительным расчётам японских коллег, сотрудники сайта DigiTimes в очередной раз пытаются привлечь внимание аудитории заявлениями о беспрецедентных масштабах дефицита процессоров Intel. По словам неких отраслевых источников, он сохранится до конца текущего года с высокой степенью вероятности.
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рекламаПрежде чем «клуб нелюбителей заголовков» проведёт своё очередное заседание в недрах нашей конференции, напомним, что от нехватки процессоров Intel страдают преимущественно производители ноутбуков средней и нижней ценовой категории. AMD, которая сейчас бросила силы на укрепление своих позиций в сегменте ноутбуков, устами своего генерального директора уже заявляла, что компания не строит свою рыночную стратегию из расчёта на неудачи конкурента. В то же время, нельзя сказать, чтобы AMD от проблем с дефицитом конкурирующих процессоров ничего не выиграла. Рынок расставит всё по своим местам, какими бы добрыми словами ни усиливался пресловутый метафорический «пистолет».
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