AMD усилила руководство на серверном направлении выходцем из Intel
Новый год принято начинать с перестановок не только в политической сфере. Как отмечает CRN, компания AMD назначила нового старшего вице-президента и руководителя серверного подразделения – им стал Дэн Макнамара (Dan McNamara), в октябре прошлого года покинувший ряды Intel. На прежнем месте работы он возглавлял подразделение, отвечающие за разработку программируемых матриц и сетевых решений. В AMD Дэн займёт место Скотта Эйлора (Scott Aylor), который покинет компанию по неизвестным причинам.
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рекламаМакнамара будет подчиняться старшему вице-президенту AMD Форресту Норроду (Forrest Norrod), который осуществляет общее руководство бизнесом компании, связанным с продуктами для центров обработки данных и встраиваемыми решениями. В Intel Макнамара попал в 2015 году после поглощения компании Altera, которая занимается разработкой программируемых матриц. Означает ли это, что AMD собирается больше внимания уделять разработке «заказных» решений для серверного сегмента, с уверенностью сказать сложно.
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