Рядовому обывателю тяжело не только понять причины дефицита процессоров Intel, о котором так много говорится, но и получить доказательства этого явления в окружающей действительности. В самом деле, полки магазинов ломятся от ноутбуков на базе процессоров Intel, за настольными процессорами этой марки очереди не выстраиваются, и потребителю все соответствующие заявления о дефиците кажутся частью какой-то глобальной аферы.

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На страницах японского зеркала EE Times ещё не перевелись «гиганты мысли», способные сопоставить данные о площади кристаллов современных процессоров Intel с предполагаемым количеством выпускаемых за квартал процессоров. Добавим, что сама компания последнюю статистику открыто не публикует, поэтому экспертам в этом случае приходится полагаться на данные сторонних источников.

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Источник изображения: EE Times

Утверждается, что шестилетнего пика количество отгруженных Intel процессоров достигало в третьем квартале 2016 года – 136 млн штук. К первому кварталу 2019 года квартальные объёмы поставок сократились до 88 млн процессоров, и только к третьему кварталу они выросли до 98 млн штук. Другими словами, Intel потребовалось полгода, чтобы увеличить объёмы поставок процессоров на десять миллионов штук. Авторы исходной публикации рассуждают, что для возврата к уровню 2016 года Intel при существующих темпах экспансии потребуется около двух лет. Другими словами, на скорое избавление от дефицита процессоров Intel, даже с учётом всех усилий компании, рассчитывать не приходится.

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Руководство Intel уже перечисляло факторы, которые вызвали дефицит производственных мощностей. Это и ошибки в прогнозировании спроса на серверном рынке, и сохраняющаяся тенденция к увеличению площади кристалла процессоров в рамках 14-нм технологии, и контракт с Apple на поставку модемов для iPhone, который неожиданно потребовал двукратного увеличения объёмов выпуска. Строго говоря, и задержка с освоением 10-нм техпроцесса тоже повлияла на ситуацию с дефицитом – если бы часть ассортимента процессоров компания смогла перевести на 10-нм технологию несколько раньше, то общие объёмы производства тогда бы выросли.