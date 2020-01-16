На этой неделе издание Nikkei Asian Review со ссылкой на осведомлённые источники заявило, что американские власти настойчиво намекают TSMC о необходимости переноса производства чувствительных для национальной безопасности США электронных компонентов на территорию данной страны. Сразу добавим, что в штате Орегон с 1996 года действует дочерняя компания WaferTech, которая способна выпускать полупроводниковые изделия на своих мощностях, но сейчас на них используются не самые передовые техпроцессы.

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Источник изображения: WaferTech

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Американские клиенты формируют до 60% всей выручки TSMC, но озабоченность властей США вызывает факт производства на Тайване компонентов для военной техники и спутников. Правительство КНР в прошлом году выражало готовность восстановить единство с Тайванем, а США не хотят потворствовать росту влияния Китая на международной арене. К слову, китайские клиенты формируют 20% выручки TSMC, и у компании есть предприятие в КНР, куда Huawei в прошлом году попросила перенести заказы на производство мобильных процессоров HiSilicon для своих смартфонов. Заключение первой фазы сделки между США и КНР в сфере внешней торговли, по всей видимости, не может до конца успокоить специалистов по национальной безопасности.

Варианты решения проблемы с переносом производства критических важных компонентов на контролируемую США территорию TSMC должна предложить до следующих президентских выборов. Пока компания не торопится с ответом. Ранее её руководство заявляло, что не видит коммерческой целесообразности в организации производства на территории США, поскольку это увеличило бы издержки. В случае необходимости TSMC может купить готовое предприятие на территории США для соответствующих нужд. Остаётся наблюдать за тем, как политические интересы в очередной раз вступают в конфликт с трезвым экономическим расчётом.