Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В марте разработчикам будут раскрыты новые подробности о дискретной графике Intel

+
Цены на память снижены на 30% - пора брать
9700K кардинально дешевле чем везде - разбивай копилку!
Большое снижение цен на RTX 2070
Дешевая и крутая RTX 2080 Ti - дешевле нет нигде

Все участники Reddit в конце этой недели смогут пообщаться со специалистами Intel, причастными к разработке дискретных графических решений нового поколения, а с представителями профессионального сообщества разработчиков на GDC в середине марта будет иметь дело старший специалист по связям с разработчиками Антуан Коад (Antoine Cohade). Об этом он заявил со своей страницы в Twitter на этой неделе.

реклама

Источник изображения: GDC

реклама

Так называемая графика Gen 12 или Intel Xe будет применяться и в мобильных процессорах Tiger Lake, поэтому заявлениями о намерениях Intel предложить клиентам соответствующие графические решения в этом году никого не удивить. Антуан обещает, что графическая архитектура нового поколения обеспечит существенный прирост производительности в вычислениях, геометрических операциях и пропускной способности по сравнению с графикой Gen 9 или Gen 11. Естественно, упор в презентации будет делаться на приёмы эффективного использования особенностей новой архитектуры при разработке программных приложений.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel intel xe dg1
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В марте разработчикам будут раскрыты новые подробности о дискретной графике Intel
+
Intel напомнила об охране труда при разгоне с использованием жидкого азота
1
Ryzen Threadripper 3960X с водоблоком поднялся до первого места в Cinebench R15
1
Упадок мирового рынка полупроводников позволил Intel вернуть себе лидерство
4
AMD поясняет, чем деловым пользователям будут интересны ноутбуки на базе 7-нм процессоров
3
Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
143

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 435
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 135
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 44
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
9 января 2020 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
265
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
44
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
75
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15
Сборка компактного игрового системника
27
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — оценка эффективности охлаждения на «лабораторном стенде»
28

Сейчас обсуждают

Денис Степоненко
13:37
В названии к статье написано трассировка лучей - ещё одна бесполезная технология. Лучше бы вместо трассировки лучей написали бы RTX - ещё одна бесполезная технология от Nvidia, а то люди могут подумат...
Мнение: трассировка лучей – ещё одна бесполезная технология
Вячеслав Долгополов
13:30
так это все правда, а ты обижаешься, я понимаю тебе это тяжело признать, но только не плачь, справишься. Вон с адамом иди посиди на бутылке , может полегчает.
Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
worlock
13:30
Ну и да, нужно ещё объяснять, что проц на 32-64 ведра немного не то, что требуется для игр. Через чур я бы даже сказал тупые стали.
AMD дала понять, кому не советует покупать Ryzen Threadripper 3990X за $3990
Вячеслав Долгополов
13:29
на бутылке ты сидишь со своей мамашей, сделавшей тебя таким дауном. А проецируешь на других(( нехорошо так(
Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
Crash
13:29
Я хочу сказать, что в ваших головушках каша, мягко выражаясь. Вы и СССР чтите, и батюшку царя к мученикам и чуть ли не к святым причисляете. При этом убийца лежит на Красной площади для поломничества....
Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
Y0!
13:28
MSRP 1066: 299$ MSRP 5700: 349$ А то, как задирали цены криптовалютные барыги в разные годы, никакого отношения к сегментам не имеет. Если 1066 продают за MSRP 1070S - это не поднимает её из среднего ...
С 2016 года в среднем сегменте видеокарт почти нет прироста производительности
Максим Ширшов
13:27
Инертность развития игровых движков дает некоторую фору Intel процессорам. Поэтому кто берет только ради игр компьютер и нет ничего важнее FPS, стоит взять Intel. Для создателей контента сейчас AMD вс...
Intel Core i7-10700 с 8 ядрами и поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
Pris
13:26
а для тебя нет разницы Гбайт/с и Гбит/с? )
Первые в мире портативный SSD WD SanDisk 8 ТБ со скоростью 20 Гбит/с и флэшка 1 ТБ представлены на CES 2020
wwr222
13:25
Если только со стыда...Ощущение,что на каком-то гомосятном сайте находишся. Есть шанс,что нас вынудят это сделать,если захочется комфортного геймплея.Хотя на данный момент,топовых процессоров за глаза...
Новые данные о производительности 10-ядерного процессора Intel семейства Comet Lake-S — новинка уступает даже AMD Ryzen 7 3800X
Adam Smith
13:24
Славику на бутылке виднее и не спорь с ним)))
Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем