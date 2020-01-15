Все участники Reddit в конце этой недели смогут пообщаться со специалистами Intel, причастными к разработке дискретных графических решений нового поколения, а с представителями профессионального сообщества разработчиков на GDC в середине марта будет иметь дело старший специалист по связям с разработчиками Антуан Коад (Antoine Cohade). Об этом он заявил со своей страницы в Twitter на этой неделе.

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Источник изображения: GDC

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Так называемая графика Gen 12 или Intel Xe будет применяться и в мобильных процессорах Tiger Lake, поэтому заявлениями о намерениях Intel предложить клиентам соответствующие графические решения в этом году никого не удивить. Антуан обещает, что графическая архитектура нового поколения обеспечит существенный прирост производительности в вычислениях, геометрических операциях и пропускной способности по сравнению с графикой Gen 9 или Gen 11. Естественно, упор в презентации будет делаться на приёмы эффективного использования особенностей новой архитектуры при разработке программных приложений.