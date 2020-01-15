Обсуждение вчерашних успехов британского энтузиаста RSR, разогнавшего AMD Ryzen Threadripper 3960X до 4.5 ГГц при помощи жидкостной системы охлаждения, не было направлено в конструктивное русло, но у всех прожигателей времени есть второй шанс, поскольку этот же оверклокер сегодня уже отчитался о достижении первой позиции в рейтинге Cinebench R15 с результатом 6827 баллов среди процессоров с 24 ядрами.

реклама

Источник изображения: HWBot, RSR

реклама