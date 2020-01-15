Ryzen Threadripper 3960X с водоблоком поднялся до первого места в Cinebench R15
Обсуждение вчерашних успехов британского энтузиаста RSR, разогнавшего AMD Ryzen Threadripper 3960X до 4.5 ГГц при помощи жидкостной системы охлаждения, не было направлено в конструктивное русло, но у всех прожигателей времени есть второй шанс, поскольку этот же оверклокер сегодня уже отчитался о достижении первой позиции в рейтинге Cinebench R15 с результатом 6827 баллов среди процессоров с 24 ядрами.
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рекламаКроме того, первое место было занято в тесте wPrime 1024M при частоте процессора 4775 МГц, ему соответствует результат 23,342 секунды. В ряду чисел, описывающих количество ядер современных процессоров Intel и AMD, есть более популярные величины, а есть менее популярные. Так вот, 24 ядра Intel не предлагает, хотя слухи говорят о скором появлении в этом ряду модели с 22 ядрами. Подобная исключительность характеристик позволяет оверклокерам добиваться высоких позиций даже без слишком производительных систем охлаждения.
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