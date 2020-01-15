В наши дни наличие на страницах данного сайта новостей о разгоне – в большей степени случайность, чем закономерность. Между тем, в конце прошлого года под эгидой ресурса HWBot разыгрывался «Кубок стран» в сфере разгона, лидером в национальном зачёте стала Австралия. Соревнования учитывали активность оверклокеров, выступающих под флагом определённой страны. Увидев, что на первых этапах Россия претендует лишь на предпоследнее место из двадцати девяти, участник нашей конференции Remarc бросил на амбразуру все силы и имеющееся в распоряжении «железо», и способствовал продвижению нашей страны на двенадцатое место.

реклама

Источник изображения: HWBot

реклама

Remarc призывает неравнодушных к разгону читателей и участников конференции проявлять больше активности на страницах HWBot, чтобы не только поддерживать престиж России на международной оверклокерской арене, но и повышать популярность этого вида занятий. Во всяком случае, интернациональная по своему составу Team Russia сейчас удерживает третью позицию в командном зачёте, а это говорит о наличии мобилизационного потенциала у российских оверклокеров, помимо прочего.