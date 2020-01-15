Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен

2
Цены на память снижены на 30% - пора брать
9700K кардинально дешевле чем везде - разбивай копилку!
Большое снижение цен на RTX 2070
Дешевая и крутая RTX 2080 Ti - дешевле нет нигде

В наши дни наличие на страницах данного сайта новостей о разгоне – в большей степени случайность, чем закономерность. Между тем, в конце прошлого года под эгидой ресурса HWBot разыгрывался «Кубок стран» в сфере разгона, лидером в национальном зачёте стала Австралия. Соревнования учитывали активность оверклокеров, выступающих под флагом определённой страны. Увидев, что на первых этапах Россия претендует лишь на предпоследнее место из двадцати девяти, участник нашей конференции Remarc бросил на амбразуру все силы и имеющееся в распоряжении «железо», и способствовал продвижению нашей страны на двенадцатое место.

реклама

Источник изображения: HWBot

реклама

Remarc призывает неравнодушных к разгону читателей и участников конференции проявлять больше активности на страницах HWBot, чтобы не только поддерживать престиж России на международной оверклокерской арене, но и повышать популярность этого вида занятий. Во всяком случае, интернациональная по своему составу Team Russia сейчас удерживает третью позицию в командном зачёте, а это говорит о наличии мобилизационного потенциала у российских оверклокеров, помимо прочего.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

экстремальный разгон hwbot
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
2
AMD дала понять, кому не советует покупать Ryzen Threadripper 3990X за $3990
1
Новые фото AMD Renoir заставили вернуться к обсуждению размеров кристалла
+
Western Digital представила прототип карманного SSD SanDisk объёмом 8 Тбайт
2
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
14
Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
51

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 427
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 135
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 43
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
9 января 2020 49

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
247
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
43
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
69
Сборка компактного игрового системника
16
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — оценка эффективности охлаждения на «лабораторном стенде»
15

Сейчас обсуждают

Valero
08:49
кто их уже берёт,вроде все наелись говном китайским
Redmi Note 9 замечен на сайте китайского регулятора
Sergey Kiros
08:49
Проблемы у тех кто из под мошонки гранату кидает и магазин ягодицами вставить пытается. Гарнитуры семейства Windows Mixed Reality, к которым относится самсунг одисей вполне годный продукт с минимальн...
В Сеть просочилась пачка новых скриншотов из Half-Life Alyx
Eisbrecher
08:49
Да плевать на книги. Людей раздражает банальное игнорирование сериалом самого себя же. Банальный пример: Серия Х "я пожертвую всем, чтобы стать дохрена чародейкой, режь меня полностью!" "ты дура? да...
Конец «Ведьмака» никого не удивит - все события будут полностью отражать роман
Василий Скворцов
08:48
С микроволновкой на балконе.... Я так понимаю тебя, я тоже женат и комп вообще продал...
Сборка компактного игрового системника
hihimik
08:47
Да, очень большие проблемы очень большими проблемами, но выйдет 10900к, и будет жрать в играх как 9900к и будет меньше греться.
Новые данные о производительности 10-ядерного процессора Intel семейства Comet Lake-S — новинка уступает даже AMD Ryzen 7 3800X
psecond
08:47
Если бы мой сосед по подъезду опубликовал эту статью, я сгорел бы со стыда. Ну какой может быть одноканал на Zen2? Хорошо нельзя на DDR2 потестить.
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Adam Smith
08:46
интел 4\8, спокойно в улбтрабуке и на 90 в прайме будет выдавать под 2,7-3 ггц, а амуда уже при 50 градусах валится к 1,7. что за фигня?
Новые процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir обходят Intel Ice Lake со значительным отрывом в 30%
MriS
08:46
Зачем покупать ноут, кидать его в морозильник на несколько часов, а потом в 3д марк запускать )) Ноуты со встройкой для других целей созданы, а не в 3д марке мериться силами у розетки))
Новые процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir обходят Intel Ice Lake со значительным отрывом в 30%
RusXP
08:44
Зачем этот проц, когда есть Intel Core i9-9900k?!
AMD дала понять, кому не советует покупать Ryzen Threadripper 3990X за $3990
Adam Smith
08:42
у амуды с линксом все хорошо, темпа 40 градусов не более)))
Новые процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir обходят Intel Ice Lake со значительным отрывом в 30%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем