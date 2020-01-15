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Новые фото AMD Renoir заставили вернуться к обсуждению размеров кристалла

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Вдоволь натренировав глазомер на кремниевой пластине с 10-нм процессорами Intel Tiger Lake, делегат сайта AnandTech на CES 2020 Йен Катресс (Ian Cutress) смог примерно определить площадь кристалла 7-нм процессора AMD Renoir без точных средств измерений под рукой. Позже появилось фото образца Renoir с хорошим разрешением, в качестве «масштабной линейки» выступил процессор Ryzen Threadripper 3990X, размеры 7-нм чиплета которого неоднократно обсуждались и были хорошо известны.

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Источник изображения: AnandTech

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Определив пропорции по фотографии, американские коллеги вычислили размеры кристалла 7-нм гибридного процессора Renoir в мобильном исполнении: 13,59 х 10,98 мм, что позволяет определить примерную площадь – 149,27 кв.мм. На этом кристалле расположилось восемь вычислительных ядер с архитектурой Zen 2, графическая подсистема Vega с восемью исполнительными блоками, а также 8 Мбайт кеша третьего уровня.

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amd apu tsmc zen 2 renoir
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