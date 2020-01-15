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Western Digital представила прототип карманного SSD SanDisk объёмом 8 Тбайт

для раздела Новости Hardware
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Компания Western Digital представила на выставке CES 2020 довольно много различных новинок, в том числе и портативный твердотельный накопитель SanDisk ёмкостью 8 Тбайт. По словам производителя, это первый в мире карманный SSD со столь большой ёмкостью, сообщает Tom’s Hardware.

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Однако помимо большого объёма представленный SSD обладает и очень высокой скоростью передачи данных — до 20 Гбит/с. Такую скорость новинке обеспечивает интерфейс USB 3.2 Gen2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps). Показанный SSD пока что является лишь прототипов, и по всей видимости именно поэтому производитель не приводит точные данные о его скорости последовательного чтения и записи.

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Также под брендом SanDisk компания Western Digital представила флеш-накопитель объёмом 1 Тбайт, который обладает сразу двумя коннекторами — USB Type-A и USB Type-C. По словам производителя, это позволит легко и быстро перемещать файлы между смартфоном, планшетом и ПК. Цена новинки составит $250.

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Наконец, был представлен внешний жёсткий диск WD Black D10 Game Drive для Xbox One объёмом 12 Тбайт. Новинка предназначена исключительно для консолей Xbox One, и помимо самого накопителя покупатели получат два месяца подписки на Game Pass Ultimate. Стоимость внешнего HDD составит $250, согласно сайту WDC.

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Теги

ssd твердотельные накопители жёсткие диски hdd western digital sandisk ces 2020 флешка
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Владимир
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Первые в мире портативный SSD WD SanDisk 8 ТБ со скоростью 20 Гбит/с и флэшка 1 ТБ представлены на CES 2020
DOpFzit
02:50
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