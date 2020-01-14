Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
Востребованность информационных поводов, связанных с процессорами AMD, не даёт покоя сайту DigiTimes, который приоткрывает занавес платного раздела для рассказа об откровениях производителей ПК. По их словам, в текущем году популярность процессоров AMD продолжит расти, особенно на фоне сохраняющегося дефицита процессоров Intel.
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рекламаБолее того, после выхода процессоров с архитектурой Zen 3 доля продукции AMD в OEM-сегменте достигнет рекордного уровня. Правда, если учесть исторически «низкую базу», на доминирование всё равно рассчитывать не приходится, хотя в розничных сетях популярность процессоров AMD существенно выше. На CES 2020 глава AMD Лиза Су (Lisa Su) сообщила, что процессоры с архитектурой Zen 3 мы увидим в текущем году.
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