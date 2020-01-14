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Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3

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Востребованность информационных поводов, связанных с процессорами AMD, не даёт покоя сайту DigiTimes, который приоткрывает занавес платного раздела для рассказа об откровениях производителей ПК. По их словам, в текущем году популярность процессоров AMD продолжит расти, особенно на фоне сохраняющегося дефицита процессоров Intel.

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Источник изображения: AMD

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Более того, после выхода процессоров с архитектурой Zen 3 доля продукции AMD в OEM-сегменте достигнет рекордного уровня. Правда, если учесть исторически «низкую базу», на доминирование всё равно рассчитывать не приходится, хотя в розничных сетях популярность процессоров AMD существенно выше. На CES 2020 глава AMD Лиза Су (Lisa Su) сообщила, что процессоры с архитектурой Zen 3 мы увидим в текущем году.

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Сейчас обсуждают

Сильвестр с талоном
13:10
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3.... а потом пойдет на привычный десятилетний спад)))
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
lokki
13:05
Ах да, совсем забыл - рекомендую попробовать память на 4400+ (тайминги правда вручную придётся подбирать, начинать с SPD и далее снижать), возможно в 1-канале будут выше результаты.
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
vit7712
13:04
Дешевле только если на 450б логике и какой нибудь 2700 ,ты посмотри на платы новые амд с нормальным питальником на 570 чипсете -где там дешево ?
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RussianNeoguy
13:03
У амд остался 1 год для пиршества.
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
Radiant Star
13:03
Перед переходом на райзен, решил поиздеваться над стариком 2600К разогнав его до 5.2ггц при 1.52v и сделал тест в игрушках. В Ассассине результат схож с результатами автора. Тест был минимальных, ибо ...
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
brazil
13:02
Достаточно глянуть на кристалл 10980ХЕ и увидеть всего 18 ядер. Для 22 ядер нужна новая архитектура. А делать новый кристалл по новой архитектуре ради одного мифического 10990ХЕ не выгодно. Возможно...
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Юрий Юрий
13:02
Решил перейти на 10-ку,но не долго её терпел.Чувство такое,как будь-то голый перед ПК сижу,типа"под колпаком у Мюллера".Кому-то по-фиг,что какой-то далёкий "дядя Сэм"записывает все твои клики и реплик...
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
KAA
13:01
О том, что эти процессорные линии делятся, либо между NVMe, либо двумя sata. И еще 4 sata от чипсета b450.
Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
WalterWhite
13:00
А ну-к скрин бенча без упора в гпу в студию
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Bootlegger
12:59
Возможно и мог. Но в играх разницы замечено не было. А в бенчах и прикладных задачах, типа рендеринга и конвертации фото - ноздря в ноздрю.
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
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