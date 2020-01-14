Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
Прошло всего несколько дней, а недавние прогнозы немецких коллег, которые ожидают появления материнских плат на базе чипсета AMD B550 к июню, уже можно считать излишне оптимистичными. По крайней мере, популярный ресурс Gamers Nexus с полей CES 2020 приносит весть о том, что данных материнских плат придётся ждать до третьего квартала – а это может быть как июль, так и сентябрь.
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рекламаПодливают масла в огонь тлеющих лампад неутомимых ждунов и представители сайта DigiTimes, которые сообщают о намерениях AMD выпустить чипсеты серии 600 только в конце 2020 года. Соответственно, чипсеты B550 и A520 выйдут чуть раньше, но данный источник не делает уточнений по срокам. Эти наборы системной логики разработаны для AMD компанией ASMedia. Нельзя исключать, что дебют B550 в третьем квартале будет приурочен к анонсу настольных версий гибридных 7-нм процессоров Renoir, а к концу года новые чипсеты серии 600 проложат путь настольным процессорам AMD с архитектурой Zen 3, которые будут выпускаться по второму поколению 7-нм технологии TSMC с элементами EUV-литографии.
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