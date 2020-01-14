Прошло всего несколько дней, а недавние прогнозы немецких коллег, которые ожидают появления материнских плат на базе чипсета AMD B550 к июню, уже можно считать излишне оптимистичными. По крайней мере, популярный ресурс Gamers Nexus с полей CES 2020 приносит весть о том, что данных материнских плат придётся ждать до третьего квартала – а это может быть как июль, так и сентябрь.

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Источник изображения: Gamers Nexus

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