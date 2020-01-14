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Новых чипсетов AMD придётся ждать долго

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Прошло всего несколько дней, а недавние прогнозы немецких коллег, которые ожидают появления материнских плат на базе чипсета AMD B550 к июню, уже можно считать излишне оптимистичными. По крайней мере, популярный ресурс Gamers Nexus с полей CES 2020 приносит весть о том, что данных материнских плат придётся ждать до третьего квартала – а это может быть как июль, так и сентябрь.

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Источник изображения: Gamers Nexus

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Подливают масла в огонь тлеющих лампад неутомимых ждунов и представители сайта DigiTimes, которые сообщают о намерениях AMD выпустить чипсеты серии 600 только в конце 2020 года. Соответственно, чипсеты B550 и A520 выйдут чуть раньше, но данный источник не делает уточнений по срокам. Эти наборы системной логики разработаны для AMD компанией ASMedia. Нельзя исключать, что дебют B550 в третьем квартале будет приурочен к анонсу настольных версий гибридных 7-нм процессоров Renoir, а к концу года новые чипсеты серии 600 проложат путь настольным процессорам AMD с архитектурой Zen 3, которые будут выпускаться по второму поколению 7-нм технологии TSMC с элементами EUV-литографии.

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"3770К работает на частоте 4400, так как при 100% нагрузке даже на ней он греется до 86 градусов. 4600 не для Ivy. Intel Core i7 3770K@4400 + Thermalright TRUE Spirit 140 + 2xTY-141" Аффтор курит вес...
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DeathWish
11:27
В крайнем случае можно из какого-нить старья понадежнее собрать компактный ПК, поставить на него... да хоть Win95/98 и сделать сканпостом.
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alex1377228
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кому нахуй твой мусор красный нужен без ПО
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111a
11:26
Весь смысл новостей и статей на ресурсе - развести на срач и просмотры. Автор теста ловко вбросил про одноканал и сейчас считает сколько комментов нагенерит его творение.
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wwr222
11:26
Как ты можешь сравнить,если тут просто полосочки? А ведь во многих играх встроенные бенчмарки есть.Можно было скрины показать.Вот потом и говорить,что и где он накосячил
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Ацкий Сотона
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Да каюсь , был глуп и наивен .
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DeathWish
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_exorcist_
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