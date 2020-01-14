Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессоры AMD EPYC помогут европейскому суперкомпьютеру точнее предсказывать погоду

1
<b>Неукротимый слив i9 9900K</b> - по цене 9900 не-K
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р

Новые 7-нм процессоры AMD EPYC находят применение не только в платформах для облачной трансляции игр и суперкомпьютерах американских оборонных ведомств, но и в служащих мирным целям системам на территории Европы. По крайней мере, на этой неделе AMD сообщила о сотрудничестве с Европейским центром среднесрочных прогнозов, в рамках которого в следующем году в Италии будет запущена в эксплуатацию новая система Atos BullSequana XH2000 на основе 7-нм процессоров EPYC.

реклама

Источник изображения: Atos

реклама

Новая версия суперкомпьютерной системы будет использовать процессоры EPYC 7742 с 64 ядрами, чтобы точнее предсказывать погоду в радиусе 10 км на ближайшие дни, тем самым позволяя снизить ущерб от стихийных бедствий и других неблагоприятных погодных факторов для стран Евросоюза. Центр функционирует при поддержке 34 государств, он хранит крупнейший в мире архив данных в цифровом виде, используемых для предсказания погоды.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd epyc суперкомпьютеры rome
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Процессоры AMD EPYC помогут европейскому суперкомпьютеру точнее предсказывать погоду
1
Экспансия трассировки лучей в игровом сегменте будет двигать выручку NVIDIA вверх
1
Intel Lakefield и Elkhart Lake тоже засветились в таможенной базе данных
+
Образцы чипсета Intel Z490 показались на российской границе
5
AMD WRX80, TRX80 и Intel LGA 1159 оказались мифами
+
Кристалл процессоров Intel Tiger Lake имеет площадь около 146 кв.мм
4

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 420
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 132
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
9 января 2020 49
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Из спичек и желудей: тестирование процессоров прошлых лет на плате Socket AM2 в современных играх
72
Intel DG1 - предполагаемая производительность и энергопотребление дискретной видеокарты процессорного гиганта
24
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
30
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
26
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
2

Сейчас обсуждают

Константин Котельников
10:09
Сынок, за метлой следи!
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
Artem_K
10:06
В графике энергопотребления системы хотелось бы увидеть карты конкурента, а не просто междусобойчик.
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
HarmonT
10:05
В целом, список неплох. Конечно, непонятно, почему в списке нет моделей от lian li и inwin, но это ещё можно объяснить тем, что автор просто не слышал о таких брендах. Но вот отсутствие в списке такой...
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
Каа
10:03
Глупый, дело не в загибании кого-либо, а в конкуренции, а значит в хорошем технологическом росте, что нам - пользователям - на руку! Цена ниже - мощность больше! Желаю, чтобы обе компании занимали око...
4-ядерный 8-поточный Intel Core i3-10320 уступил AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark
Сергей Савичев
10:02
Я не об этом, чем занимается интел или амд - это ихняя беда. Нам же надо по быстрее, по дешевле, по холоднее...Нет я сам топлю за Райзен, но для меня дорого 15000 за один проц. Я за эти деньги и даже ...
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
puding
10:01
4-ядерный 8-поточный Intel Core i3-10320 уступил AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark
Anglesmith
10:00
>> чтобы точнее предсказывать погоду в радиусе 10 км на ближайшие дни Не в радиусе, а с разрешением 10 км
Процессоры AMD EPYC помогут европейскому суперкомпьютеру точнее предсказывать погоду
John Shepard
09:59
Надо лишь немного подождать, и эта злая амудэ загнётся
4-ядерный 8-поточный Intel Core i3-10320 уступил AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark
1injener
09:58
Примерно так и будет, прибавка в 100МГц может потеряться из-за аппаратной правки уязвимостей
4-ядерный 8-поточный Intel Core i3-10320 уступил AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark
Каа
09:56
Согласен, хорошая стратегия, делаю точно так же, но с оглядкой на имеющееся железо. Поэтому сейчас в итоге 3770@4,2 (все ядра)+2060S@2,06ГГц+16Гб DDR3@2,186Ггц+SSD 480Гб. Некоторое железо работает уже...
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем