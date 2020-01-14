Новые 7-нм процессоры AMD EPYC находят применение не только в платформах для облачной трансляции игр и суперкомпьютерах американских оборонных ведомств, но и в служащих мирным целям системам на территории Европы. По крайней мере, на этой неделе AMD сообщила о сотрудничестве с Европейским центром среднесрочных прогнозов, в рамках которого в следующем году в Италии будет запущена в эксплуатацию новая система Atos BullSequana XH2000 на основе 7-нм процессоров EPYC.

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Источник изображения: Atos

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Новая версия суперкомпьютерной системы будет использовать процессоры EPYC 7742 с 64 ядрами, чтобы точнее предсказывать погоду в радиусе 10 км на ближайшие дни, тем самым позволяя снизить ущерб от стихийных бедствий и других неблагоприятных погодных факторов для стран Евросоюза. Центр функционирует при поддержке 34 государств, он хранит крупнейший в мире архив данных в цифровом виде, используемых для предсказания погоды.