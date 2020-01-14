Образцы чипсета Intel Z490 показались на российской границе
Немецкие источники в дни проведения CES 2020 уже отмечали, что материнские платы на основе набора логики Intel Z490 могли бы уже появиться на рынке, если бы не проблемы с подготовкой к анонсу старшей модели процессора Comet Lake-S с десятью ядрами. Сами по себе такие материнские платы уже мелькали в таможенной базе данных ЕЭК, но вчера в ней прописался и набор логики Intel Z490.
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рекламаМожно считать, что подготовка к анонсу платформы Intel LGA 1200 идёт полным ходом, хотя со сроками её формального дебюта особой определённости нет. Официальные источники по этому поводу молчат, а неофициальные упоминают апрель-май в качестве ближайшей вероятной даты анонса.
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