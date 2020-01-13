Компания ASUS представила новую видеокарту под названием Dual GeForce RTX 2070 Mini. Новинка обладает довольно скромными габаритами, и по словам производителя, она была «специально разработана» для использования в новом игровом компактном компьютере Intel NUC 9 Extreme или Pro, а также других системах с малыми габаритами.

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Длина видеокарты Dual GeForce RTX 2070 Mini составляет всего 197 мм. Здесь использована система охлаждения высотой в два слота, которая включает пару вентиляторов и алюминиевый радиатор с медными тепловыми трубками. Заметим, что подобная компактная GeForce RTX 2070, а также GeForce RTX 2080 и даже RTX 2080 Ti уже довольно давно есть в ассортименте Zotac.

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Графический ускоритель Dual GeForce RTX 2070 Mini будет доступен в двух версиях, отличающихся величиной заводского разгона. Младшая версия сможет работать с тактовыми частотами 1410/1650 МГц, тогда как версия с большим разгоном предложит Boost-частоту до 1680 МГц. Частота 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 в обоих случаях стандартная — 1750 МГц (14 ГГц эффективная).

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Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 2070 Mini уже начала поступать в продажу. Версия с большим разгоном доступна в Британии по цене в 405 фунтов, что примерно равно 32 200 рублям.