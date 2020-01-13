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Десятиядерные Intel Comet Lake-S будут отличаться конфигурацией крышки

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Японские блогеры продолжают присматриваться к фотографиям инженерных образцов 14-нм процессоров Intel Comet Lake-S, проводя аналогию с уже существующими серийными процессорами Coffee Lake Refresh. Известный энтузиаст Momomo_US утверждает, что отличить шестиядерную версию Comet Lake-S от десятиядерной можно по форме крышки теплораспределителя.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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В верхнем ряду на фото соседствуют шестиядерные процессоры Coffee Lake Refresh и Comet Lake-S, они имеют крышку одинаковой конфигурации, и, по всей видимости, одинаковый кристалл, хотя о размерах последнего без фотографий судить сложно. Десятиядерные образцы Comet Lake-S имеют крышку точно такой же конфигурации, что и восьмиядерные процессоры семейства Coffee Lake Refresh. Последние используют кристалл продолговатой формы, а у модели Comet Lake-S с десятью ядрами площадь кристалла гарантированно вырастет, ведь он будет выпускаться по прежнему 14-нм техпроцессу, пусть и с какими-то улучшениями.

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