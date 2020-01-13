Начало года – подходящее время для составления планов на ближайшие месяцы, и самобытный немецкий сайт 3DCenter порадовал своих читателей актуализированной таблицей с примерными сроками выхода основных новинок 2020 года в исполнении AMD, Intel и NVIDIA. Проще всего говорить о мобильных процессорах, представленных на CES 2020, ведь о сроках их доступности открыто заявила не только AMD, но и Intel. Мобильные 7-нм процессоры AMD Renoir появятся до конца этого квартала, как и 14-нм процессоры Intel Comet Lake-H с уровнем TDP не более 45 Вт.

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Источник изображения: 3DCenter

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Настольные процессоры Intel Comet Lake-S ранее апреля-мая, по мнению немецкого источника, не появятся. Недавно обсуждалась причина такой задержки – десятиядерная модель в этом семействе потребляет достаточно много, чтобы представлять её сейчас без доработки.

Летом могут появиться 7-нм настольные гибридные процессоры AMD Ryzen 4000G, к концу лета компания может представить первые графические решения с архитектурой RDNA второго поколения, обеспечивающей аппаратную поддержку трассировки лучей. Соответствующие графические процессоры, помимо прочего, могут выпускаться уже по второму поколению 7-нм технологии с применением EUV-литографии. Осенью могут выйти и настольные процессоры Ryzen 4000 с архитектурой Zen 3, использующие аналогичную литографическую технологию.

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Летом начнутся поставки мобильных процессоров Intel Tiger Lake-U, которые были продемонстрированы на CES 2020. К осени, как считает первоисточник, Intel решится обновить семейство процессоров HEDT, но вот каким образом, единого мнения нет. Это могут быть как 14-нм процессоры Cooper Lake-X, так и 10-нм процессоры Ice Lake-X. Скорее всего, выбор Intel будет зависеть от состояния дел с 10-нм техпроцессом во втором полугодии.

Во втором полугодии на рынок выйдет дискретное графическое решение Intel DG1 начального уровня, а вот более производительных преемников придётся ждать до 2021 года, как минимум. AMD успеет под конец года выпустить четвёртое поколение Ryzen Threadripper с архитектурой Zen 3. Самое скупое описание планов относится к продукции NVIDIA: в первом полугодии компания может представить флагманский 7-нм графический процессор Ampere для серверного сегмента, а во втором полугодии могут быть представлены его игровые сородичи. Графика семейства Hopper будет представлена уже не в этом году.