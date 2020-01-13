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Спрос на ПК в этом году может снизиться

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Пока тайваньские источники предрекают рост спроса на ПК в третьем квартале после выхода основных новинок Intel, AMD и NVIDIA, из западные коллеги предпочитают не питать избыточного оптимизма. Они считают, что до середины года рост объёмов реализации ПК будет сдерживаться дефицитом процессоров Intel. Кроме того, в корпоративном сегменте цикл обновления Windows пошёл на спад, и «отголоски» этого тренда в текущем году существенного влияния на рынок новых ПК уже не окажут.

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Источник изображения: Getty Images

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Сложно сказать, удастся ли Intel избежать ситуации, когда её меры по борьбе с нехваткой производственных мощностей окажутся чрезмерными. Скорее всего, высокий удельный вес 14-нм процессоров в производственной программе Intel позволит сохранить состояние, близкое к оптимальному балансу спроса и предложения. Экспансия 10-нм техпроцесса, по данным некоторых источников, осуществляется не самыми высокими темпами. Помимо мобильных процессоров Tiger Lake, в этом году Intel должна вывести на рынок серверные Ice Lake-SP, а вот 14-нм процессоры Comet Lake-S не только не приближают момент появления 10-нм настольных процессоров Intel, но и постоянно откладывают свой дебют.

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