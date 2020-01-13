Спрос на ПК в этом году может снизиться
Пока тайваньские источники предрекают рост спроса на ПК в третьем квартале после выхода основных новинок Intel, AMD и NVIDIA, из западные коллеги предпочитают не питать избыточного оптимизма. Они считают, что до середины года рост объёмов реализации ПК будет сдерживаться дефицитом процессоров Intel. Кроме того, в корпоративном сегменте цикл обновления Windows пошёл на спад, и «отголоски» этого тренда в текущем году существенного влияния на рынок новых ПК уже не окажут.
реклама
рекламаСложно сказать, удастся ли Intel избежать ситуации, когда её меры по борьбе с нехваткой производственных мощностей окажутся чрезмерными. Скорее всего, высокий удельный вес 14-нм процессоров в производственной программе Intel позволит сохранить состояние, близкое к оптимальному балансу спроса и предложения. Экспансия 10-нм техпроцесса, по данным некоторых источников, осуществляется не самыми высокими темпами. Помимо мобильных процессоров Tiger Lake, в этом году Intel должна вывести на рынок серверные Ice Lake-SP, а вот 14-нм процессоры Comet Lake-S не только не приближают момент появления 10-нм настольных процессоров Intel, но и постоянно откладывают свой дебют.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила