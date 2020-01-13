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Озабоченность размерами вынудила энтузиаста отделить кристалл AMD Zen 2 от подложки

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Редактор AnandTech Йен Катресс (Ian Cutress) после поездки на CES 2020 задался вопросом определения геометрических размеров кристалла 7-нм гибридных процессоров AMD Renoir. В его распоряжении оказались фотографии образца Renoir в хорошем разрешении, но точных измерительных приборов на момент создания снимков под рукой не было, поэтому вычисления после нанесения на фото масштабной сетки нужно было производить, опираясь на какие-то известные геометрические величины. Это вынудило Катресса обратиться к коллегам за помощью, и основатель сайта WikiChip Fuse Дэвид Шор (David Schor) поделился интересными фотографиями.

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Источник изображения: Twitter, David Schor

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Казалось бы, геометрические характеристики 7-нм чиплетов процессоров AMD с архитектурой Zen 2 хорошо изучены, но Дэвиду этого показалось мало, и ради более точного измерения он отделил кристалл от подложки совершенно исправного процессора.

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Источник изображения: Twitter, David Schor

Подобные жертвы позволили определить, что 7-нм чиплет процессоров AMD с архитектурой Zen 2 имеет размеры 7,36 х 10,35 мм. Соответственно, его площадь достигает 76,18 кв.мм. Ждём подобных откровений в отношении 7-нм кристалла процессоров Renoir, поскольку пока его площадь определена лишь приблизительно – 150 кв.мм.

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Теги

amd matisse ryzen 3000 zen 2 renoir
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Я тебе еще раз повторяю, зайди в эту тему и напиши всё тоже самое, скажи, что они врут, никаких проблем с драйверами у них нет. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=615296&start=10000
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