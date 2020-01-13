Редактор AnandTech Йен Катресс (Ian Cutress) после поездки на CES 2020 задался вопросом определения геометрических размеров кристалла 7-нм гибридных процессоров AMD Renoir. В его распоряжении оказались фотографии образца Renoir в хорошем разрешении, но точных измерительных приборов на момент создания снимков под рукой не было, поэтому вычисления после нанесения на фото масштабной сетки нужно было производить, опираясь на какие-то известные геометрические величины. Это вынудило Катресса обратиться к коллегам за помощью, и основатель сайта WikiChip Fuse Дэвид Шор (David Schor) поделился интересными фотографиями.

реклама

Источник изображения: Twitter, David Schor

реклама

Казалось бы, геометрические характеристики 7-нм чиплетов процессоров AMD с архитектурой Zen 2 хорошо изучены, но Дэвиду этого показалось мало, и ради более точного измерения он отделил кристалл от подложки совершенно исправного процессора.

реклама

Источник изображения: Twitter, David Schor

Подобные жертвы позволили определить, что 7-нм чиплет процессоров AMD с архитектурой Zen 2 имеет размеры 7,36 х 10,35 мм. Соответственно, его площадь достигает 76,18 кв.мм. Ждём подобных откровений в отношении 7-нм кристалла процессоров Renoir, поскольку пока его площадь определена лишь приблизительно – 150 кв.мм.