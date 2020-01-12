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Площадь кристалла AMD Renoir приблизительно равна 150 кв.мм

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Редактор сайта AnandTech Йен Катресс (Ian Cutress) очень активно проявил себя в освещении событий CES 2020, а когда профильная для ресурса информация закончилась, со страниц Twitter начал жаловаться на проблемы с водоснабжением в отеле Лас-Вегаса, в котором он остановился на время командировки, и тут же поблагодарил пресс-службу Intel за предоставленные участникам мероприятия влажные салфетки с фирменной символикой.

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Источник изображения: Twitter, AMD PC

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Впрочем, более важным откровением по итогам близкого знакомства с инженерными образцами 7-нм процессоров AMD Renoir стали результаты ориентировочного расчёта площади их кристалла. Замеры при помощи фотографии высокого разрешения позволили представителю AnandTech установить, что кристалл Renoir имеет площадь около 150 кв.мм. Как мы уже отмечали, монолитная компоновка позволяет экономить электроэнергию, а ограничение по количеству исполнительных блоков графики Vega не должно особо беспокоить потребителей – по словам представителей AMD, эти блоки на 59% быстрее предшественников. Объём кеш-памяти третьего уровня ограничен восемью мегабайтами, а наличие восьми вычислительных ядер на кристалле столь компактных размеров AMD считает особым поводом для гордости. Впрочем, TSMC с её 7-нм техпроцессом может присоединиться к ней, принимая комплименты.

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