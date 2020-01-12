Неумолимо расширяется ассортимент видеокарт AMD с архитектурой RDNA, ближе к концу этого месяца в продажу поступят изделия серии Radeon RX 5600 XT. Кроме того, на открытии CES 2020 глава AMD Лиза Су (Lisa Su) дала понять, что готовится к анонсу флагманское решение серии Navi, которое по уровню быстродействия расположится выше Radeon RX 5700 XT.

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Источник изображения: AMD

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В презентации с мероприятия отдельно отмечается, что видеокарты с архитектурой RDNA обеспечивают лидерство AMD по соотношению цены и быстродействия.

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AMD не стесняется говорить и о превосходстве «в чистом быстродействии», главное в этом деле – правильно выбрать соперника.

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Источник изображения: AMD

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Наконец, когда речь заходит о драйверах, AMD не стесняется говорить о «сочетании красоты и ума». Такая формулировка проскакивает в обновлённой брошюре для торговых представителей, которая была опубликована в служебном разделе сайта AMD уже в этом году.