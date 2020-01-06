Обзоры AMD Radeon RX 5600 XT будут публиковаться в два этапа
Ресурс Igor’s Lab поделился своим сценарием анонса видеокарт серии Radeon RX 5600 XT. Он не оспаривает информацию о появлении первых официальных обзоров 21-го января, но делает важную поправку. В этот день будут опубликованы только обзоры версий Radeon RX 5600 XT, работающих на рекомендованных AMD частотах, а также предлагаемых по рекомендованной розничной цене.
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рекламаВторой этап анонса намечен на 22 января. В этот день будут опубликованы обзоры более дорогих версий Radeon RX 5600 XT, которые будут работать на повышенных частотах. По мнению первоисточника, это позволит добиться корректности сравнения видеокарт по уровню быстродействия и ценам, чтобы более производительные модификации не сформировали у потребителей завышенных ожиданий в случае участия в обзорах «первой волны».
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