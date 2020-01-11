Анонс 7-нм графического процессора NVIDIA наметила на март
Все эти декабрьские заигрывания представителей NVIDIA с публикой по поводу неизбежности анонса графических решений следующего поколения не могли в полной мере удовлетворить инвесторов, а потому аналитики продолжают озвучивать собственные прогнозы по срокам дебюта первых 7-нм продуктов компании. Специалисты Citi, например, упоминают начинающуюся 23 марта конференцию GTC 2020 в качестве вероятного места анонса 7-нм графического процессора с архитектурой Ampere, заточенного под обслуживание потребностей серверного сегмента.
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рекламаПредставители Bank of America Securities встречались с некими представителями руководства NVIDIA, и это позволяет им прогнозировать увеличение выручки компании на серверном направлении на 30% в текущем году. На фоне трёхпроцентного снижения выручки прошлого года это серьёзный прорыв. Автор аналитической записки утверждают, что NVIDIA будет раскрывать свой потенциал в серверном сегменте за счёт смещения интереса в сторону систем искусственного интеллекта, понимающих запросы в естественной языковой форме.
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