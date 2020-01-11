Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Существенная часть ассортимента процессоров Intel Ice Lake начнёт поставляться только в этом году

+
Начался слив RTX 2070 Super
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р

Представители сайта AnandTech на CES 2020 смогли получить признание сотрудников Intel в том, что в прошлом году производителям ноутбуков отгружалась лишь часть представленных 10-нм мобильных процессоров Ice Lake. Если быть точнее, присутствующие на рынке ноутбуки оснащались моделями Ice Lake с уровнем TDP не более 15 Вт, хотя формальный дебютный ассортимент был несколько шире.

реклама

Источник изображения: AnandTech

реклама

Например, модель Core i7-1068G7 с уровнем TDP не более 28 Вт клиенты смогут получить только в этом квартале, поэтому ноутбуки на её основе выйдут не ранее второго квартала. Кроме того, в первом полугодии появятся ноутбуки на базе моделей Ice Lake с уровнем TDP не более 9 Вт. Наконец, источник выяснил, что для 14-нм мобильных процессоров Comet Lake поддержку памяти типа LPDDR4 принесёт новый степпинг K1. Такие процессоры уже должны поставляться, ноутбуки на их основе появятся в начале года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel ноутбуки ice lake comet lake
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Существенная часть ассортимента процессоров Intel Ice Lake начнёт поставляться только в этом году
+
Производители ноутбуков продолжают страдать от дефицита процессоров Intel
+
Переговоры Xerox и HP Inc всё ещё тормозятся ценой вопроса
+
Разработчики графики Intel проведут очередной сеанс прямой связи с посетителями Reddit
3
AMD охлаждала посетителей CES 2020 льдом с фирменной символикой
12
СЖО марки MSI уже готовы к выходу процессоров Intel в исполнении LGA 1200
4

Интересные материалы

Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 128
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 38
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 36
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 29
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 47

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие бюджетные SSD начала 2020 года объёмом от 500 ГБ
145
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
42
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
12
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
23
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — PowerColor Radeon™ RX 480 8GB GDDR5
31
Thermaltake - блуждание в тумане на кладбище инноваций
9
Боремся с зависимостью от интернета - цифровая детоксикация
16

Сейчас обсуждают

Галактакус
07:29
Ухахахах решил про отвечать на коменты шалавка ухахаха,райзен так и не взял ахха
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400F оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark 11
Alex23
07:29
Лакмусовая бумажка на дебила: -"ведьмаку заплатите чеканной монетой...." -Игра Престолов ШЕДЕВР!!1! -Одиссея лучшая часть.
Утечка: подробности и сроки выхода новой Assassin’s Creed про викингов
Галактакус
07:28
ты там сидишь на своем 3770 пидараха
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400F оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark 11
Галактакус
07:28
Ухахах когда твоя мамаша кстати отыквилась расскажешь?
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400F оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark 11
Галактакус
07:28
Андервольт душит по частотам амд далбаеб который взял вмечто 9900к говно от амуде и бомбит про потребление зхахах
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10400F оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark 11
egeo
07:23
DOS поставь и всё летать будет
Пользователям Windows 7 предложили перейти на новую перспективную операционную систему
egeo
07:22
Так и есть. Им чуждо всё новое. Такая категория людей.
Пользователям Windows 7 предложили перейти на новую перспективную операционную систему
Am386dx-40
07:21
С той лишь разницей что у сурьозного дяди 1600, а школотрон на сэкономленных завтраках себе 9700к@5.0 взял )))
Процессор Intel Core i9-10900K будет потреблять 300 Вт
Саша Дербушев
07:19
У меня она в стиме есть и в магазине показывает что есть
Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam
Alex23
07:15
Лучшая часть гта пропала(
Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем