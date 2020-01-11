Представители сайта AnandTech на CES 2020 смогли получить признание сотрудников Intel в том, что в прошлом году производителям ноутбуков отгружалась лишь часть представленных 10-нм мобильных процессоров Ice Lake. Если быть точнее, присутствующие на рынке ноутбуки оснащались моделями Ice Lake с уровнем TDP не более 15 Вт, хотя формальный дебютный ассортимент был несколько шире.

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Источник изображения: AnandTech

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Например, модель Core i7-1068G7 с уровнем TDP не более 28 Вт клиенты смогут получить только в этом квартале, поэтому ноутбуки на её основе выйдут не ранее второго квартала. Кроме того, в первом полугодии появятся ноутбуки на базе моделей Ice Lake с уровнем TDP не более 9 Вт. Наконец, источник выяснил, что для 14-нм мобильных процессоров Comet Lake поддержку памяти типа LPDDR4 принесёт новый степпинг K1. Такие процессоры уже должны поставляться, ноутбуки на их основе появятся в начале года.