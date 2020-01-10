Разного рода скульптуры изо льда давно используются организаторами мероприятий для оформления фуршетов, и соответствующий материал про NVIDIA вызвал бурю эмоций у наших читателей. Как сообщают на своей странице в Facebook китайские коллеги с сайта PCDIY online, фуршет AMD на выставке CES 2020 дело не обошлось без напитков с активным использованием корпоративной символики.

реклама

Источник изображения: Facebook, PCDIY online

реклама

Логотип AMD был нанесён не только на стаканы, но и на кусочки льда, которые в них плавали.

реклама

Источник изображения: Facebook, PCDIY online

Это тот редкий случай, когда логотип AMD можно встретить на предметах, пригодных для употребления в пищу.