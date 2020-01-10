Процессоры Intel Elkhart Lake наследили в Linux
Процессоры Intel Elkhart Lake вот-вот должны выйти на рынок встраиваемых систем, обозначив миграцию на 10-нм технологию и в этом сегменте. Упоминания о процессорах этого семейства появились в Linux Bootlog, этот источник приписывает им наличие четырёх ядер и частоту 1.9 ГГц.
реклама
рекламаЗапись сделана специалистами Intel, поэтому в реальности существования образцов процессоров Elkhart Lake с такими характеристиками сомневаться не приходится. В минимальной конфигурации процессоры этой серии ограничат TDP значением не более 6 Вт, они найдут применение в промышленных компьютерах и телекоммуникационном оборудовании.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила