Процессоры Intel Elkhart Lake вот-вот должны выйти на рынок встраиваемых систем, обозначив миграцию на 10-нм технологию и в этом сегменте. Упоминания о процессорах этого семейства появились в Linux Bootlog, этот источник приписывает им наличие четырёх ядер и частоту 1.9 ГГц.

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Источник изображения: Linux Bootlog

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Запись сделана специалистами Intel, поэтому в реальности существования образцов процессоров Elkhart Lake с такими характеристиками сомневаться не приходится. В минимальной конфигурации процессоры этой серии ограничат TDP значением не более 6 Вт, они найдут применение в промышленных компьютерах и телекоммуникационном оборудовании.