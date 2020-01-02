Всё чаще и чаще в открытых источниках упоминаются инженерные образцы процессоров Intel Elkhart Lake, которые должны сочетать графику поколения Gen11 и 10-нм технологию производства. Японские исследователи на страницах Twitter публикуют выдержку из презентации одного европейского производителя промышленных компьютеров, который «по доброте душевной» упоминает о своих намерениях в первом квартале этого года начать поставки решений на базе тех самых процессоров Intel Elkhart Lake.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Становится ясно, что процессоры Elkhart Lake получат не более четырёх ядер с уровнем TDP от 6 до 12 Вт (второе значение уточняется на отдельном слайде). Эти процессоры будут поддерживать память типа DDR4, до четырёх портов USB 3.1, до десяти портов USB 2.0, до трёх гигабитных сетевых портов, интерфейс PCI Express 3.0 x4, а также накопители с интерфейсом UFS 2.0 (600 Мбит/с).