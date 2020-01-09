Многие информационные ресурсы расценили появление на стенде EVGA на мероприятии CES 2020 видеокарты GeForce RTX 2060 KO с рекомендованной стоимостью $299, как признак приближающегося снижения цен на всю линейку видеокарт этой модели. Представители ресурса VideoCardz выяснили, что выпуск такой видеокарты с оптимизированной себестоимостью является частной инициативой EVGA, и с желанием самой NVIDIA как-то ответить на выход Radeon RX 5600 XT этот шаг никак не связан.

реклама

Источник изображения: HD Technologia

реклама

Производители видеокарт нередко оптимизируют дизайн своих изделий с целью максимально снизить издержки, поэтому конкретная инициатива EVGA не привязана к времени выхода на рынок Radeon RX 5600 XT. Разумеется, другие партнёры NVIDIA тоже могут выпустить более дешёвые версии GeForce RTX 2060, поэтому расстраиваться по поводу данного «разоблачения» раньше времени не следует. Самое интересное, что EVGA готовит и разогнанную модификацию такой видеокарты по имени GeForce RTX 2060 KO Ultra, поэтому очевидно, что запас по увеличению частот у неё есть.