AMD Ryzen 9 3950X на частоте 5.6 ГГц освежил серию рекордов
Американский энтузиаст l0ud_sil3nc3 не терял времени даром, пока жаждущие перемен потребители гадали о сроках анонса новинок этого года, и разогнал 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X до 5.55 Гц при помощи жидкого азота. На этой частоте процессор сохранил активность всех ядер и потоков, а в тесте Geekbench3 Multi Core удалось поднять частоту до 5599 МГц.
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рекламаЭтого оказалось достаточно, чтобы занять первое место среди всех процессоров с шестнадцатью ядрами с результатом 102 635 баллов. В тесте GPUPI for CPU 1B был показан лучший результат в модельном зачёте – 1 минута 2,137 секунды. В тесте wPrime 32M аналогичной позиции удалось достичь с результатом 1,217 секунды. Отметим, что в ходе эксперимента была задействована материнская плата ASRock X570 Aqua, которая из-за необходимости установить резервуар для жидкого азота лишилась штатного водоблока.
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