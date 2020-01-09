Отраслевые аналитики сочли нужным обновить свои прогнозы по курсовой стоимости акций AMD после презентации на CES 2020. Как отмечают эксперты Bernstein Research, на открытии CES 2020 глава компании AMD более чётко формулировала свои мысли, демонстрировала реальные продукты и говорила о сроках их анонса более предметно, тогда как мероприятие Intel навевало скуку и было менее энергичным. Кроме того, оно было менее чётко сфокусировано на ближайшем будущем, хотя некоторые технологические новшества и смогли впечатлить аудиторию.

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Источник изображения: MarketWatch

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