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Презентация Intel на CES 2020 не впечатлила инвесторов

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Отраслевые аналитики сочли нужным обновить свои прогнозы по курсовой стоимости акций AMD после презентации на CES 2020. Как отмечают эксперты Bernstein Research, на открытии CES 2020 глава компании AMD более чётко формулировала свои мысли, демонстрировала реальные продукты и говорила о сроках их анонса более предметно, тогда как мероприятие Intel навевало скуку и было менее энергичным. Кроме того, оно было менее чётко сфокусировано на ближайшем будущем, хотя некоторые технологические новшества и смогли впечатлить аудиторию.

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Источник изображения: MarketWatch

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Специалисты Wells Fargo отметили, что у AMD есть конкурентоспособный план анонса новых продуктов, и она постоянно расширяет их ассортимент. Представители Jefferies добавили, что AMD уверенными темпами укрепляет свои рыночные позиции в борьбе с Intel, а её прогресс впечатляет сильнее. Авторы аналитической записки подняли целевой показатель курса акций с $42 до $56.

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