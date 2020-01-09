NVIDIA: рынок игровых ноутбуков растёт быстрее настольного
Не очень высокая активность NVIDIA на CES 2020 частично компенсировалась присутствием финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress) на технологической конференции J.P. Morgan, которая проходила параллельно. Итоги квартала NVIDIA будет подводить в феврале, но текущим положением дел со спросом на собственные игровые решения компания вполне довольна, как пояснила Колетт Кресс.
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рекламаФинансовый директор NVIDIA добавила, что партнёры компании уже предлагают более 140 моделей ноутбуков, поддерживающих технологию трассировки лучей RTX. В последние годы, по её словам, сегмент игровых ноутбуков растёт гораздо быстрее настольного. Сейчас около трети всей выручки от реализации игровых продуктов NVIDIA получает именно в сегменте ноутбуков. В настольном сегменте, как уже упоминалось ранее, свыше 60% выручки обеспечивают видеокарты семейства GeForce RTX с поддержкой трассировки лучей. Это способствует и популяризации игровых ноутбуков с аналогичными функциональными возможностями. Поддержку трассировки лучей обеспечивают более двух с половиной десятков игр. Как всегда, звучали мантры о том, что за трассировкой лучей – будущее, причём, не только в сегменте игр.
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