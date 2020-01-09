Не очень высокая активность NVIDIA на CES 2020 частично компенсировалась присутствием финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress) на технологической конференции J.P. Morgan, которая проходила параллельно. Итоги квартала NVIDIA будет подводить в феврале, но текущим положением дел со спросом на собственные игровые решения компания вполне довольна, как пояснила Колетт Кресс.

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Источник изображения: NVIDIA

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Финансовый директор NVIDIA добавила, что партнёры компании уже предлагают более 140 моделей ноутбуков, поддерживающих технологию трассировки лучей RTX. В последние годы, по её словам, сегмент игровых ноутбуков растёт гораздо быстрее настольного. Сейчас около трети всей выручки от реализации игровых продуктов NVIDIA получает именно в сегменте ноутбуков. В настольном сегменте, как уже упоминалось ранее, свыше 60% выручки обеспечивают видеокарты семейства GeForce RTX с поддержкой трассировки лучей. Это способствует и популяризации игровых ноутбуков с аналогичными функциональными возможностями. Поддержку трассировки лучей обеспечивают более двух с половиной десятков игр. Как всегда, звучали мантры о том, что за трассировкой лучей – будущее, причём, не только в сегменте игр.