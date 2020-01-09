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Сенсорный интерфейс нового поколения позволит ощущать текстуру поверхности на дисплее

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Ультразвуковые технологии уже сейчас используются для обратной связи в сенсорных интерфейсах, но представителям сайта EE Times на CES 2020 удалось обнаружить прототип смартфона Hap2phone, который использует разработанный молодой французской компанией Hap2U сенсорный интерфейс нового поколения. Пьезоэлектрическое покрытие толщиной не более 2 мкм весит не более 1 грамма, а энергопотребление дисплея оно увеличивает всего на один процент. Данное покрытие способно создавать вибрацию в месте контакта с пальцами пользователя с частотой выше 20 кГц, формируя тонкую прослойку воздуха между пальцами и дисплеем смартфона. Характер вибрации может изменяться в зависимости от специфики симулируемого тактильного ощущения: пользователь может ощущать шероховатость и упругую деформацию.

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Источник изображения: EE Times

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Эта технология будет применяться за пределами сегмента смартфонов. Например, немецкий автоконцерн Daimler AG уже вложил в разработки Hap2U около четырёх миллионов евро, явно рассчитывая применить данный сенсорный интерфейс в бортовой мультимедиа своих автомобилей. Для этого сегмента обратная тактильная связь важна, поскольку мультимедийные центры берут на себя управление всё большим количеством функций, а возможность эффективного «слепого» взаимодействия с обычным сенсорным дисплеем ограничена. В будущем Hap2U обещает перенести сенсорный интерфейс с обратной связью на пластиковые и деревянные поверхности, что позволит применять его в системах «умного дома».

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Теги

смартфоны наука и изобретения интерфейсы
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