Компания Point of View ведёт свою историю с 1994 года, когда она выступала под маркой Bestcom BV, но с 2000 года работала уже под привычным брендом. В конце 2016 года стало известно, что Point of View объявлена банкротом. Как выясняется, это не стало препятствием для дальнейшего осуществления деятельности, поскольку с 2017 года юридическое лицо получило наименование PV Pro International B.V.

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Источник изображения: PV Pro International

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