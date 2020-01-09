Point of View стала банкротом во второй раз
Компания Point of View ведёт свою историю с 1994 года, когда она выступала под маркой Bestcom BV, но с 2000 года работала уже под привычным брендом. В конце 2016 года стало известно, что Point of View объявлена банкротом. Как выясняется, это не стало препятствием для дальнейшего осуществления деятельности, поскольку с 2017 года юридическое лицо получило наименование PV Pro International B.V.
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реклама«Вторая молодость» длилась не так долго, как сообщает нидерландский сайт Hardware.Info. Со вчерашнего дня банкротом объявлена и компания PV Pro International. Некогда известная своими видеокартами, в последние годы Point of View пыталась промышлять продажей мобильных устройств и аксессуаров для них, но это не спасло её от разорения.
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