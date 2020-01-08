Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) во время своего выступления на открытии CES 2020 призналась, что очень любит демонстрировать со сцены образцы новых продуктов, а потому во время соответствующей трансляции последовательно были показаны 7-нм гибридные процессоры Renoir и новый 64-ядерный Ryzen Threadripper 3990X, который поступит в продажу через месяц. Отвечающий за маркетинг потребительских процессоров Роберт Хэллок (Robert Hallock) со своей страницы в Twitter продемонстрировал перечисленные процессоры ещё раз, в более удобном для восприятия ракурсе.

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Источник изображения: Twitter, Robert Hallock

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Если говорить о мобильном APU семейства Renoir, то в данном случае на фото изображён Ryzen 7 4800U с уровнем TDP не более 15 Вт и восемью вычислительными ядрами с архитектурой Zen 2. Компактные размеры кристалла – это своего рода компромисс, поскольку объём кеш-памяти третьего уровня ограничен 8 Мбайт, а количество исполнительных блоков графической подсистемы – восемью штуками.

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Источник изображения: Twitter, Robert Hallock

Фотография 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X интригует гораздо меньше, поскольку экземпляры с девятью кристаллами демонстрировались в виде эскизов в презентационных материалах компании и раньше. Лиза Су в своём интервью после презентации на CES 2020 пояснила, что для семейства Ryzen Threadripper 3000 пределом являются 64 ядра, но это и так очевидно, потому что каждый 7-нм кристалл на подложке может нести не более восьми ядер, а всего таких кристаллов восемь. Глава AMD добавила, что программная экосистема должна подстроиться под наличие 64-ядерного процессора в настольном сегменте некоторое время спустя после его выхода на рынок.