Выставка CES 2020 в самом разгаре, и по каналам социальных сетей от её посетителей начинают поступать интересные фотографии отдельных экспонатов, демонстрируемых представителями Intel. Прежде чем мы перейдём к изучению фотографии кремниевой пластины с кристаллами процессоров Tiger Lake, выпускаемых по новому поколению 10-нм технологии, немного изучим схему компоновки их функциональных блоков, которая мелькнула в презентационном видеоролике Intel.

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Источник изображения: Intel

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Графическая подсистема Intel Xe, если верить этому эскизу, занимает не так много места на кристалле. Справа от неё расположился контроллер Thunderbolt 4, чуть выше – блок обработки мультимедиа, а вычислительные ядра скомпонованы в четырёх блоках.

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Источник изображения: Intel

Кадры со сборочного конвейера позволяют разглядеть оборотную сторону процессоров Tiger Lake. Контакты образуют «уступ» в одном из углов, но это вполне закономерно, поскольку на печатной плате соседствуют два кристалла – рядом с процессором расположился чипсет, что позволяет создавать очень компактные материнские платы для ноутбуков.

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Источник изображения: Twitter, Anshel Sag

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Собственно, сама кремниевая пластина с 10-нм процессорами Tiger Lake выглядит вот так:

Источник изображения: Twitter, Anshel Sag

Подсчитав количество кристаллов на пластине, можно попытаться определить приблизительную площадь каждого из них. Процессоры Tiger Lake станут одними из первых продуктов Intel, выпускаемых по новому поколению 10-нм технологии. Согласно внутренней классификации Intel, оно должно носить обозначение «10 нм+», хотя справедливее было бы добавить к нему ещё один плюс, поскольку первенцами компании в 10-нм технологии были процессоры Cannon Lake, факт существования которых не очень часть упоминается.