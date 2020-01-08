Глава AMD утверждает, что флагманская версия Navi имеет право на жизнь
Опубликованное сайтом AnandTech интервью Лизы Су (Lisa Su) с журналистами различных изданий на CES 2020 содержало несколько ярких откровений, от которых глава AMD воздержалась на презентации. Начнём с того, что Лиза Су держит руку на пульсе общественного мнения, и по комментариям на страницах Reddit знает, что публике нужно флагманское графическое решение с архитектурой Navi. Оно обязательно будет представлено, просто пока руководство компании не готово называть конкретные сроки.
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рекламаБолее того, упоминая о поддержке трассировки лучей игровыми консолями на базе компонентов AMD, глава компании заявила, что представляемые в этом году дискретные видеокарты марки тоже обеспечат поддержку трассировки лучей. При этом, Лиза Су не стесняется добавить, что экосистема для трассировки лучей пока находится в зачаточном состоянии, и говорить о масштабной экспансии преждевременно.
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