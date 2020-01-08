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Глава AMD утверждает, что флагманская версия Navi имеет право на жизнь

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Опубликованное сайтом AnandTech интервью Лизы Су (Lisa Su) с журналистами различных изданий на CES 2020 содержало несколько ярких откровений, от которых глава AMD воздержалась на презентации. Начнём с того, что Лиза Су держит руку на пульсе общественного мнения, и по комментариям на страницах Reddit знает, что публике нужно флагманское графическое решение с архитектурой Navi. Оно обязательно будет представлено, просто пока руководство компании не готово называть конкретные сроки.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Более того, упоминая о поддержке трассировки лучей игровыми консолями на базе компонентов AMD, глава компании заявила, что представляемые в этом году дискретные видеокарты марки тоже обеспечат поддержку трассировки лучей. При этом, Лиза Су не стесняется добавить, что экосистема для трассировки лучей пока находится в зачаточном состоянии, и говорить о масштабной экспансии преждевременно.

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Теги

amd navi трассировка лучей rdna 2
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Сейчас обсуждают

MriS
05:58
На каких частотах 3900х так мало потребляет в прайме ?
Использование GPU и CPU компании AMD повышает производительность на 10%-12%
ASDFG123
05:52
это уже давно началось, считайте с 2011 как оверклокинг заблокировали и сайт деградировать начал примерно тогда же. Сейчас вообще всякому говну с соц сетей доступ открыли.
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
den fed
05:43
Это предсказуемо ... по сути это тот же кофейник перемаркированный. те же 14+++++ та же архитектура ... только нарастили до 10 ядер.
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
den fed
05:41
это блохи ...
Новые литий-серные батареи позволят смартфонам работать по 5 дней
Duron800
05:35
Судя по ценнику на топы для AM4 даже с наценкой хорошо идут
AMD гордится очередями за своими процессорами
Duron800
05:34
Ну даа, фанаты интел же не такие (сарказм)
AMD гордится очередями за своими процессорами
ssdtm
05:33
10900K в монтажке будет лучше либо равен 3900X , i5 и i7 разнесут в монтажке 3600х и 3800х ( как сейчас это делает 8700к 9900к ) , последние два скинут цену. За счет более быстрых ядер и лучшей работы...
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
ssdtm
05:30
5300 1.38v 5200 1.26v 5100 1.22v 5000 1.2v Результаты нормального кофе не мусорного.
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
ssdtm
05:27
ещё чё предумаешь ? Вот результаты 10600K
Первые тесты 10-ядерных процессоров Intel демонстрируют разочаровывающие результаты
inkloodz
05:15
Что? Шел бы ты отсюда...
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