Опубликованное сайтом AnandTech интервью Лизы Су (Lisa Su) с журналистами различных изданий на CES 2020 содержало несколько ярких откровений, от которых глава AMD воздержалась на презентации. Начнём с того, что Лиза Су держит руку на пульсе общественного мнения, и по комментариям на страницах Reddit знает, что публике нужно флагманское графическое решение с архитектурой Navi. Оно обязательно будет представлено, просто пока руководство компании не готово называть конкретные сроки.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Более того, упоминая о поддержке трассировки лучей игровыми консолями на базе компонентов AMD, глава компании заявила, что представляемые в этом году дискретные видеокарты марки тоже обеспечат поддержку трассировки лучей. При этом, Лиза Су не стесняется добавить, что экосистема для трассировки лучей пока находится в зачаточном состоянии, и говорить о масштабной экспансии преждевременно.