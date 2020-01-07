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Представленные на CES 2020 процессоры AMD не сменят поколение техпроцесса

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Присутствовавший на мероприятиях Intel и AMD редактор AnandTech Йен Катресс (Ian Cutress) сделал важное уточнение относительно поколения 7-нм техпроцесса, по которому будут выпускаться мобильные гибридные процессоры Ryzen 4000 (Renoir). Оно останется прежним – процессоры Matisse и Rome выпускались по точно такому же 7-нм техпроцессу первого поколения. Это вполне закономерно, ведь смена поколений 7-нм техпроцесса у AMD запланирована на более поздний период 2020 года.

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Источник изображения: Intel

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Опять же, аналогичные уточнения про процессоры Tiger Lake возвращают нас к проблемам с «точкой отсчёта» в эволюции 10-нм техпроцесса Intel. Йен Катресс относит процессоры Tiger Lake к поколению «10 нм+», хотя формально они будут выпускаться уже по третьему поколению 10-нм техпроцесса, если считать и Cannon Lake, и Ice Lake. Кстати, обещанного дебюта процессоров поколения «10 нм++» мы пока не наблюдаем, и остаётся только предположить, что этим событием следует считать первую фазу анонса процессоров Tiger Lake. Их массовое производство стартует к третьему кварталу, а свои планы в настольном сегменте Intel пока никак не комментирует.

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Теги

amd intel литографическое производство полупроводники tiger lake
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