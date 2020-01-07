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Инженерные образцы Intel Comet Lake-S стали героями видеообзора

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На CES 2020 представители Intel ни словом не обмолвились о сроках появления 14-нм процессоров Comet Lake-S в исполнении LGA 1200, но это упущение исправили китайские блогеры, которые уже опубликовали лаконичный видеообзор инженерных образцов процессоров данной серии, обнаруженных в составе готового компьютера марки Dell.

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Источник изображения: YouTube

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Видеоролик изучает основные характеристики и уровень быстродействия двух процессоров: один сочетает шесть ядер и Hyper-Threading с частотой 3.0 ГГц, другой довольствуется частотой 2.5 ГГц, но предлагает уже десять ядер и Hyper-Threading. По всей видимости, рассматривались модели с уровнем TDP не более 65 Вт, что и обусловило умеренные тактовые частоты.

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Источник изображения: YouTube

В игровых тестах процессорам сопутствовала видеокарта GeForce RTX 2080 SUPER.

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Источник изображения: YouTube

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Исходный ролик содержит комментарии на китайском языке, но некоторые кадры позволяют получить информацию без необходимости перевода.

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