AMD гордится очередями за своими процессорами
В заключительной части презентации AMD на CES 2020 глава компании Лиза Су (Lisa Su) привела довольно неожиданные свидетельства популярности своих 7-нм процессоров Ryzen 3000 и Ryzen Threadripper 3000. На экране мелькнули «кадры фотохроники», на которых запечатлены очереди за данными процессорами.
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рекламаПодобные явления наблюдались в США и Японии, как минимум. Лиза Су заявила, что наличие очередей лишний раз доказывает, какое эмоциональное возбуждение вызывают процессоры AMD у потенциальных покупателей.
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Напомним, что в недавнем интервью технический директор AMD называл дефицит 7-нм процессоров данной марки следствием ошибок в прогнозировании спроса, а производственные возможности TSMC в данной ситуации никак не были скомпрометированы.
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На CES 2020 глава AMD использовала данные исторические параллели для демонстрации процессора Ryzen Threadripper 3990X с 64 ядрами, который поступит в продажу седьмого февраля по рекомендованной цене $3990. Гистограмма с результатами тестирования новинки в Cinebench R20 растянулась на три проекционных экрана, что тоже стало предметом особой гордости генерального директора AMD.
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