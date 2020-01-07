Стартовала новогодняя распродажа Tronsmart на AliExpress
Китайская компания Tronsmart устраивает первую распродажу в 2020 году. Она будет проводиться на торговой онлайн-площадке AliExpress. Акция стартует 6 января и продлится до 10 января. Со всеми товарами, доступными по скидке, вы можете ознакомиться в официальном магазине Tronsmart на AliExpress.
Довольно любопытным решением производителя из Поднебесной являются беспроводные наушники Tronsmart Onyx Neo, которые выделяются интегрированным цифроаналоговым преобразователем от Qualcomm. Модель поддерживает кодеки SBC, AAC и Qualcomm apt-X, что обеспечивает высококачественное звучание. За это отвечают и технологии Qualcomm DPS с CVC 8.0. Чип американского гиганта также способствует минимальной задержке во время передачи звука.
Время автономной работы наушников составляет 7 часов при среднем уровне громкости. Футляр увеличивает автономность аксессуара более чем в три раза – до 24 часов. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth. Модель поддерживает работу с устройствами, оборудованными адаптером беспроводной связи, начиная с версии Bluetooth 5.0. Дальность передачи сигнала составляет 15 метров.
Наушники имеет защиту от воды по стандарту IPx5, как и зарядный футляр. Также стоит отметить возможность раздельного использования правого и левого наушников. Стоимость Tronsmart Onyx Neo на AliExpress составляет $22,99.
Не менее интересный продукт компании из Китая, на который до 10 января текущего года действует специальное предложение, называется Tronsmart Element T6 Max. Это портативная колонка, которая отличается сочетанием высокого уровня автономности и качественного звучания.
Модель может похвастаться октетом пассивных излучателей и низкочастотным динамиком. Такая комбинация обеспечивает объёмный звук в 360 градусов. Суммарная мощность составляет 60 Вт. Колонка Tronsmart Element T6 Max поддерживает фирменную разработку SoundPulse. Она отвечает за усиление басов и повышение уровня громкости без посторонних шумов и искажения звука. Естественно, устройство поддерживает технологию TWS (True Wireless Stereo). С её помощью можно синхронизировать воспроизведение музыки на двух колонках.
Tronsmart Element T6 Max – портативная колонка, но особой компактностью она не отличается. Габаритные размеры пришлось принести в жертву, дабы иметь возможность установить аккумуляторную батарею ёмкостью 12 000 мАч. По словам разработчиков, на средней громкости слушать музыку можно без перерыва в течение 20 часов.
Также стоит отметить то, что корпус устройства защищён от воды. Степень защиты – IPx5. В рамках первой в 2020 году распродажи Tronsmart Element T6 Max можно приобрести на AliExpress по цене $87,99.
Третья модель, на которую стоит обратить внимание – ещё одна Bluetooth-колонка, исполненная в защищённом корпусе. Она называется Tronsmart Element Force. Для неё заявлена защита от воды/пыли класса IPx7. По словам производителя, наличие силиконового покрытия не сказывается на качестве звучания. Кроме того, эта портативная колонка не боится падений.
Tronsmart Element Force комплектуется сдвоенными пассивными излучателями, которые трудятся с широкополосными стереодинамиками суммарной мощностью 40 Вт. Модель способна обеспечить впечатляющий бас, несмотря на свои компактные габариты.
Время автономной работы на одном заряде составляет 15 часов. Функция True Wireless Stereo тоже предусмотрена. Также следует подчеркнуть поддержку работы с голосовым ассистентом, для вызова которого на корпусе колонки предусмотрена специальная клавиша. Стоимость Tronsmart Element Force на AliExpress по промокоду SAVEFORCE составляет $40,28.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила