Сейчас производители видеокарт и разработчики игр почти утратили интерес к технологиям типа SLI или CrossFire, но энтузиасты экстремального разгона продолжают экспериментировать с подобными связками в определённых приложениях, которые позволяют демонстрировать прирост быстродействия. Греческий энтузиаст OGS вообще объединил в одной системе две видеокарты, у которых на борту оказалось три графических процессора типа Radeon R9 290X, в общей сложности.

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Источник изображения: HWBot, OGS

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Одной из видеокарт в связке оказался знаменитый графический тандем Asus ARES 3 , который изначально оснащается водоблоком. По сути, сами видеокарты особому разгону не подвергались – снимок экрана GPU-Z зафиксировал частоты 1100/5000 МГц.

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Источник изображения: HWBot, OGS

Собственно, успеху необычного трио в известной степени способствовал разгон центрального процессора Intel Core i9-9900K до 7240 МГц при помощи жидкого азота. На этой частоте активность сохраняли только четыре ядра из восьми, а Hyper-Threading пришлось отключить. Тем не менее, полученные 86 741 балл 3DMark05 являются лучшим результатом для связок из трёх графических процессоров.