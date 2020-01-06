Американский энтузиаст BigBlock990 счёл уместным вернуться к разгону процессора Intel Core i7-7740X семейства Kaby Lake-X, которое имело довольно короткий жизненный цикл, и уже давно снято с производства. Специфика этих процессоров заключалась в том, что они могли устанавливаться в материнские платы с разъёмом LGA 2066, хотя предлагали не более четырёх ядер.

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Источник изображения: HWBot, BigBlock990

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С другой стороны, отсутствие «бремени многоядерности» позволяло достигать более высоких частот в разгоне, и указанный выше американский оверклокер поднял частоту Core i7-7740X до 7018 МГц при помощи жидкого азота в материнской плате ASRock X299 OC Formula.

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Источник изображения: HWBot, BigBlock990

Процессор сохранял активность всех четырёх ядер и Hyper-Threading, подобный эксперимент позволил пройти тест GPUPI for CPU 1B за 3 минуты 31,738 секунды. Данный результат стал лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с четырьмя ядрами.