Процессор Intel Core i7-7740X на частоте 7018 МГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B
Американский энтузиаст BigBlock990 счёл уместным вернуться к разгону процессора Intel Core i7-7740X семейства Kaby Lake-X, которое имело довольно короткий жизненный цикл, и уже давно снято с производства. Специфика этих процессоров заключалась в том, что они могли устанавливаться в материнские платы с разъёмом LGA 2066, хотя предлагали не более четырёх ядер.
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рекламаС другой стороны, отсутствие «бремени многоядерности» позволяло достигать более высоких частот в разгоне, и указанный выше американский оверклокер поднял частоту Core i7-7740X до 7018 МГц при помощи жидкого азота в материнской плате ASRock X299 OC Formula.
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Процессор сохранял активность всех четырёх ядер и Hyper-Threading, подобный эксперимент позволил пройти тест GPUPI for CPU 1B за 3 минуты 31,738 секунды. Данный результат стал лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с четырьмя ядрами.
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