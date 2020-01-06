Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессор Intel Core i7-7740X на частоте 7018 МГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B

+
Неукротимый слив i9 9900K - кардинально дешевле чем раньше
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки

Американский энтузиаст BigBlock990 счёл уместным вернуться к разгону процессора Intel Core i7-7740X семейства Kaby Lake-X, которое имело довольно короткий жизненный цикл, и уже давно снято с производства. Специфика этих процессоров заключалась в том, что они могли устанавливаться в материнские платы с разъёмом LGA 2066, хотя предлагали не более четырёх ядер.

реклама

Источник изображения: HWBot, BigBlock990

реклама

С другой стороны, отсутствие «бремени многоядерности» позволяло достигать более высоких частот в разгоне, и указанный выше американский оверклокер поднял частоту Core i7-7740X до 7018 МГц при помощи жидкого азота в материнской плате ASRock X299 OC Formula.

реклама

Источник изображения: HWBot, BigBlock990

Процессор сохранял активность всех четырёх ядер и Hyper-Threading, подобный эксперимент позволил пройти тест GPUPI for CPU 1B за 3 минуты 31,738 секунды. Данный результат стал лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с четырьмя ядрами.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel экстремальный разгон kaby lake-x
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Процессор Intel Core i7-7740X на частоте 7018 МГц обновил рекорд GPUPI for CPU 1B
+
Россиянин обновил рекорд 3DMark Vantage Performance для Radeon HD 6870
10
Желаемое за действительное: знакомимся с повесткой презентации AMD на CES 2020
32
TSMC будет выпускать для Intel компоненты автомобильного класса
2
Intel уже располагает образцами твердотельных накопителей с интерфейсом PCI Express 4.0
10
Blackview представит новые смартфоны на MWC 2020
2

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 88
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 89
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 22
Core i3-9100F VS Pentium G5600F VS Ryzen 5 1600 VS Ryzen 5 1500X в связке с GeForce RTX 2060: тесты в 1080p и 1440p
1 января 2020 27
Обзор игрового кресла AeroCool Baron AC250 Steel Blue
3 января 2020 40
Core i5-9400F и GeForce RTX 2060 против Core i3-9100F и GeForce RTX 2070: тесты в 1080р и 1440p
27 декабря 2019 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
104
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Assassin's Creed Odyssey: январь 2020
12
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — расчет системы вентиляции и выбор вентиляторов
12
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
+

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
09:59
Главное что твоя довольна)
Желаемое за действительное: знакомимся с повесткой презентации AMD на CES 2020
Твоя мамка
09:59
Языком, да, я уже говорил А т.е про батю нечего сказать?) Ты согласен?)
Желаемое за действительное: знакомимся с повесткой презентации AMD на CES 2020
Алексей Медведев
09:48
Очень интересно послушать как вставал обновление 1909. Ааа, с перестановками с 2013 говоришь? Вот у меня сейчас семёрка дома с 2014 без единой перестановки на ссд летает (может с 15го, точно не помню ...
Как сделать Windows 10 удобной операционной системой – 10 настроек, которые нужно изменить
RD_tech
09:45
Так не во всех играх же! В мультипоточных точно есть разница и дальше, тем больше таких игр будет. Так что фтопку сраный 2-канал.
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
RD_tech
09:43
Ниже привел FSP и PowerMan c сертификатами. По схемотехники они точно лучше чем VX
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
smaximaa
09:41
с лучами))
Геймеры с неохотой переходят на мониторы 2К и 4К – 1080р ставит рекорд за всю историю
Александр Дороднов
09:38
Телеметрию никогда не отключат, это часть маркетинга. Для выявления потребностей.
Пожелания к функциональности Android 11: смайлы покрасивее, запись экрана, расписание тёмного интерфейса, длинные скриншоты и другие
Сергей Сидоренко
09:38
Тогда такие как я в отместку будут клепать вирусы, которые будут угрожать только Windows 10 :).
Microsoft напомнила об окончании срока жизни Windows 7 и предложила всем перейти на Windows 10
RD_tech
09:37
ну какбэ наличие БП Аэрокул VX уже должно было насторожить, но еще некоторым нужна гарантия и сборка с расчетом под апгрейд)
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
Александр Дороднов
09:37
Половина из этого уже есть. Стоковый андроид не является идеалом по функциональности.
Пожелания к функциональности Android 11: смайлы покрасивее, запись экрана, расписание тёмного интерфейса, длинные скриншоты и другие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем