Первая половина новогодних каникул не радовала морозами даже многих жителей европейской части страны, а уж резидентов солнечного юга России она привычно одаривает стабильной плюсовой температурой, поэтому сочинскому энтузиасту с позывным 12 приходится традиционно уповать на возможности своих систем фазового перехода, когда речь заходит о разгоне с охлаждением до отрицательных температур. Неделю Владимир завершил новым рекордом 3DMark Vantage Performance для Radeon HD 6870 – видеокарту марки Asus он охлаждал системой фазового перехода каскадного типа, напряжение на ядре и памяти пришлось повысить до 1,6 В и 1,82 В, соответственно.

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Источник изображения: HWBot, 12

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Частоты видеокарты были повышены до 1350/5000 МГц. В материнскую плату Asus ROG Maximus XI Gene на базе чипсета Intel Z390 также был установлен процессор Intel Core i9-9900K, который при помощи другой системы фазового перехода каскадного типа удалось разогнать до 5.8-6.0 ГГц с сохранением активности всех восьми ядер и Hyper-Threading. Набранные 29 483 балла являются лучшим результатом 3DMark Vantage Performance для указанной видеокарты.