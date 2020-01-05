В клиентском сегменте поддержку PCI Express 4.0, если верить имеющейся информации, реализуют процессоры Intel Tiger Lake, которые появятся не ранее конца текущего года. Серверные процессоры Ice Lake должны сделать это либо чуть раньше, либо одновременно с Tiger Lake. Как отмечает ресурс Tom’s Hardware Guide, в распоряжении Intel уже имеются инженерные образцы твердотельных накопителей семейства Optane с интерфейсом PCI Express 4.0, которые относятся к поколению Alder Stream.

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Источник изображения: Legit Reviews

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Если верить раскрытой ранее информации, Intel планирует синхронизировать анонс этих накопителей с выходом на рынок 10-нм серверных процессоров Ice Lake-SP. Другими словами, у Intel уже есть накопители семейства Optane с поддержкой PCI Express 4.0, но нет совместимой платформы, которая бы позволила реализовать все преимущества данного интерфейса. Конечно, AMD уже несколько месяцев предлагает и настольные, и серверные процессоры и материнские платы с поддержкой PCI Express 4.0, но вряд ли Intel решится выводить на рынок свои SSD нового поколения ранее соответствующих процессоров. Мы просто получаем новые доказательства того, что Intel готовит к анонсу продукты с поддержкой PCI Express 4.0.